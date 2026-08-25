銅鑼灣軒尼詩大廈單位起火　內地消防員來港交流到火場觀摩

今日（25日）早上11時，銅鑼灣軒尼詩大廈一單位起火，驚動多人報案。消防出動一條喉及一隊煙帽隊到場撲救，約100人疏散到地面。火警中有兩人受傷，其中一名老婦逃生時感不適，清醒經由救護車送往律敦治醫院治理。



記者在現場採訪期間，發現有至少13名頭戴紅色頭盔、身穿黑色防火衣、背面寫有「中國消防廣東總隊」的字眼的消防員到場。有香港消防員帶領內地消防員到大廈一處視察。

粵港澳三地救援隊伍進行五天交流 消防處確認內地消防員到現場觀摩

消防處確認指，粵港澳三地救援隊伍由8月24日至28日絛進行為期五天的交流培訓，三地消防人員會透過實地操練和課堂討論分享滅火救援的經驗與心得，加強跨區域協同效能。交流期間，粵澳兩地人員或會獲安排到火警現場觀摩香港消防人員的工作實況。而今日內地消防員則到銅鑼灣現場觀摩。

有至少13名頭戴紅色頭盔、身穿黑色防火衣、背面寫有「中國消防廣東總隊」的字眼的消防員到場。（黃偉民攝）

網上影片可見，涉事單位火光熊熊，有火球湧出，窗框燒至變形，有濃煙冒出；現場一帶交通受阻。起火原因有待調查。

網上影片可見，涉事單位火光熊熊，有濃煙冒出。（香港交通及突發事故報料區/Patrick Lui圖片）

現場可見，涉事單位外牆燒至熏黑、窗框變形，消防正向單位射水降溫。警方及消防疏散居民到希慎廣場暫避，有居民帶同寵物犬逃生。有住戶向記者表示，起火單位為於9樓，據知單位放有大量雜物。

運輸署宣布，因火警，波斯富街介乎軒尼詩道與羅素街之間的一段全線仍然封閉。同時，跑馬地圈的電車服務暫停。

受影響過海巴士服務第108及117號線須改道行駛。有關個別巴士路線的最新服務情況，市民可參閱巴士公司的網頁或流動應用程式內的資訊。駕駛人士請考慮改用其他道路。現時上址交通繁忙。

涉事單位外牆燒至熏黑、窗框變形。（黃偉民攝）

消防出動一條喉及一隊煙帽隊到場撲救。（黃偉民攝）

消防出動一條喉及一隊煙帽隊到場撲救，現場一帶交通受阻。（黃偉民攝）

銅鑼灣軒尼詩大廈一單位起火，居民疏散到地面。（黃偉民攝）

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涉事單位火光熊熊，有火球湧出。（香港交通及突發事故報料區/Patrick Lui圖片）