婦荃灣引水道拖繩放狗　愛犬遭3無繫繩犬咬傷　涉事狗主不顧而去

荃灣有網民放狗時，懷疑被其他有人飼養的狗咬傷，施襲狗的狗主事後更不顧而去，拒絕留下聯絡資料等。發帖網民指會帶愛犬看獸醫，並稱將會報警處理。



帖主指，右方為管有犬隻的女子；左方為帖主家人。帖主的狗一直戴有狗帶及頸圈。（圖片來源：fb「荃威花園業主及住戶交流區 Allway Gardens」/Terrence Chan）

事發現場為荃灣荃威花園附近的大欖涌引水道。帖主於今日（25日）上午在社交媒體的荃威花園住戶群組發帖，指今早9時半左右，其家人牽著狗繩，帶同愛犬到引水道、近荃灣花園P座樓梯位放狗。

其間，帖主家人遇見一名女子帶同4隻沒有牽繩、或無戴狗帶的狗，包括3隻黑色中大型犬、及1隻棕色小型犬。帖主指，3隻黑色中大型犬，突然衝前攻擊其狗隻，導致其狗隻頭部多處嚴重受傷。事發後，該名女子拒絕提供任何聯絡電話，並「隨即帶同所有狗隻匆忙逃離現場」，拒絕配合報案及後續處理。

帖文內續道，據了解，該名女子已非第一次在附近未有妥善管理狗隻，今次更造成實質傷害。是以，帖主稱會於下午，帶同所有證據及獸醫報告到警署報案。帖主呼籲荃灣或區內街坊，如得悉涉案狗主資料，可聯絡帖主。

帖文中附上多張被咬狗隻的傷勢。（圖片來源：fb「荃威花園業主及住戶交流區 Allway Gardens」/Terrence Chan）

有街坊留言建議帖主，「報警、報漁護署、post threads，保留所有睇獸醫單據民事訴訟佢」；亦有人直言應該「即場報警，搵漁護署處理，不論大小狗隻主人必須確保狗隻受控，就算細狗如有攻擊性確保配戴狗帶，口罩免傷及無辜，否則一樣被檢控。」帖主則回應指，因「家人當時較擔心犬隻傷勢，加上未有經驗處理類似事件，因此家人見對方逃離後，未有當場報警」。