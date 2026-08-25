屯門屯利街食水管滲漏　水務署今晚11時停水維修　影響4屋邨屋苑

水務署透過社交媒體官方帳號「滴惜仔 Water Save Dave」表示，﻿水務署於今日（25日）上午接獲報告指，屯門青山公路近屯利街有水管滲漏，經了解後確認涉事水管為一條直徑600毫米的食水鋼水管，用作供應食水予怡峰園、顯發邨、恆順園、冠峰園及屯門官立中學。水務署得悉事件後，已即時派員到現場視察，確定漏點位置，並迅速圍封部分青山公路北行慢線，以免對公眾造成不便。



署方指，為減低對居民的影響，故安排在今日晚上11時用水高峰期後，才停水以進行維修。水務署正安排臨時食水供應並設置於受影響屋苑附近，包括2架水車及超過30個水箱，以便有需要的居民取水。同時，水務署已與房屋署及相關屋苑管理處保持緊密聯繫，並會於當眼位置張貼通告通知住戶，提醒屋苑預先為大廈水箱儲水。



水務署將於多個地點擺放水車及水箱。(水務署圖片)

水務署指出，在以上安排下，即使在停水期間，大部分用戶家中水龍頭的食水供應仍可應付需要。預期晚間時段用戶對臨時食水的需求不大。至於完工時間，水務署指除非遇上特別的工程困難，如惡劣天氣影響等，現爭取於明日（26日）中午12時前，完成緊急水管維修工程並恢復食水供應。

署方已就事件與屯門民政處、房屋署、區議員及屋苑管理處緊密聯繫，為有需要的市民提供適切支援。此外，就停水資訊及臨時食水供應的最新安排，市民可瀏覽水務署流動應用程式「水務易」或水務署網站。

今日（25日）再現爆水管。從網上影片可見，有黃泥水從屯利街地面湧出。（置樂街坊群/Stephen Lai影片截圖）

另外，水務署指涉事水管於近期曾出現滲漏，鑑於該段水管的滲漏紀錄，署方爭取本月底在青山公路展開緊急水管鋪設工程，接駁至受影響的4個屋苑，以便日後如需要維修相關水管時，可進行供水調度，確保該4個屋苑的食水供應不受影響 。在進行緊急水管鋪設工程期間，水務署會積極與屯門民政處、運輸署及警務處緊密聯繫，盡力減低工程對交通及居民出行所造成的影響。

水務署正於有關水管沿線安裝先進的滲漏噪聲實時監察儀，配合人工智能 ，目標在滲漏初期進行緊急維修，減少對居民用水的影響。同時亦正在研究為有關水管加裝鏽蝕監察、及保護系統的可行性，以期進一步保持喉管的健康狀態，及減低出現滲漏的風險。

水務署已將該段喉管納入「風險為本」水管改善工程，並會與相關部門，包括民政事務總署、房屋署、警務處、運輸署及路政署，及相關屋苑管理處等持份者緊密協調，盡快制定更換該段喉管的方案，以期於今年年底展開相關工程。

▼8月3日屯門青山公路近屯利街爆食水管▼

