西環老翁疑無牽繩放唐狗　遇混種犬起衝突　女狗主護犬心切遭咬腳

本港近日發生多宗狗咬動物和人類的悲劇，引來各界關注，西環周二晚（25日）亦發生狗隻咬人案件。晚上11時許，警方接獲一名34歲女子報案，和男友行經西環卑路乍街8號西寶城對開時，被一隻寵物唐狗咬傷腳部，女傷者清醒由救護車送往瑪麗醫院接受治理，警方正追查涉事狗主和唐狗下落。



圖為涉事老翁唐狗，老翁當時沒有為唐狗牽上狗繩。（受訪者提供）

圖為涉事老翁和唐狗，老翁其後才為唐狗牽上狗繩。（受訪者提供）

《香港01》到瑪麗醫院了解，並找到滕姓女傷者。她受訪時指，自己來自新加坡，來港大約6年，從事金融行業，自己飼養一隻西伯利亞雪橇犬（Siberian Husky）和松鼠狗（Pomeranian）混合的混種犬「Pomsky」。

滕姓女傷者在醫院等候治理。（陳永武攝）

滕女飼養一隻西伯利亞雪橇犬（Siberian Husky）和松鼠狗（Pomeranian）混合的混種犬「Pomsky」。（陳永武攝）

案發期間，她和男友一起遛狗，行經現場時，見到一名老翁同樣遛狗，但對方的唐狗沒有牽上狗繩。兩狗見面即有衝突，滕女護犬心切上前阻擋，右腳被唐狗咬中受輕傷，老翁其後連人帶狗往皇后大道西方向離開，男友追了大約一公里，雖然對方一度停步，但最終逃之夭夭。

從滕女提供的片段可見，老翁事後才會其唐狗扣上狗繩。

女傷者向記者展示傷口。（陳永武攝）

滕女在醫院等候治理，並向記者展示傷口。被問是否知否道本港近日發生多宗狗隻襲擊原因，滕女表示知道，但想不到自己今次遇襲，提醒各位狗主遛狗時，必須為愛犬牽上狗繩。