警拉6男涉Instagram販毒　搗荃灣元朗基地及儲存倉　檢$190萬大麻

警方留意到有不法份子利用網上平台販賣大麻。經調查後，警方展開名為「凜光」的反毒品行動，分別在周一（24日）及周二（25日）在元朗、荃灣及深水埗區以「販運危險藥物」及「串謀販運危險藥物」罪拘捕6名男子，年齡介乎22歲至52歲，檢獲約7.7公斤懷疑大麻花及大量懷疑含四氫大麻酚（THC）的產品，市值約港幣190萬元。



警方檢獲約約7.7公斤懷疑大麻花及大麻相關產品，市值約港幣190萬元。（黃偉民攝）

販毒集團設IG帳戶提供TG頻道及WhatsApp落單連結賣大麻

毒品調查科行動組高級督察朱俊業指，警方於7月起展開行動。在調查期間，人員透過網上巡邏，發一個Instagram帳戶經常發佈吹噓吸食大麻的貼文。同時，該帳戶提供Telegram頻道及WhatsApp落單連結，聲稱可提供不同類型的大麻產品，例如大麻曲奇和大麻糖等。

人員透過網上巡邏，發一個Instagram帳戶經常發佈吹噓吸食大麻的貼文。（警方提供）

經過放蛇、情報分析及深入調查後，警方成功鎖定販毒集團位於荃灣的一個行動基地，以及分別位於荃灣和元朗的兩個毒品儲存倉，並掌握集團主腦、客服職員、毒品倉庫管理人員及毒品派送員的身份。

警搗販毒集團商廈行動基地及兩毒品儲存倉

警方於周一（24日）展開一連串針對性的執法行動。首先，人員搗破販毒集團位於荃灣德士古道一棟商業大廈的行動基地，拘捕一名主腦和兩名客服職員。朱指，當時有人正在管理用作販毒的社交媒體。

同日下午，人員突擊搜查集團位於荃灣一棟工廈的毒品儲存倉，拘捕一名25歲的本地男子，現場檢獲超過一公斤大麻花。此外，人員在深水埗拘捕一名男子涉嫌為該集團派送毒品。

經進一步的情報分析和調查，警方亦鎖定一個該集團位於元朗牛徑村的毒品儲存倉，並於周二（25日）成功搗破該毒品儲存倉，拘捕一名42歲的本地男子，同時在現場檢獲超過6.2公斤大麻花。據知，該集團營運已至少兩個月。

6名被捕人士將會被暫控合共一項「串謀販運危險藥物」以及七項「販運危險藥物」的罪名。 案件將於周四（27日）上午在西九龍以及屯門裁判法院提堂。警方會繼續調查是否有其他人同樣參與其中。

+ 1

販毒集團極隱蔽、分工清晰

朱表示，相信今次行動，警方已成功全面瓦解一個極具隱蔽性、分工清晰的販毒集團。他指，該販毒集團為掩人耳目，不惜工本在鬧市、商業大廈、租用單位作為行動基地，更將毒品儲存倉搬到郊區村屋，並招攬人手專責經營社交媒體、客戶聯絡以及訂單協調，務求將他們的販毒模式專業化，直言是「目無法紀」。

毒品調查科行動組高級督察朱俊業（黃偉民攝）

警方將會繼續秉持「零容忍」的執法行動，全力打擊利用網際網路及社交媒體的販毒行動，防止毒害滲入社群及校園，危害市民及青少年的身心健康。

警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處終身監禁及罰款500萬元，警方呼籲市民切勿以身試法。