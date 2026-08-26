大埔爆水管｜大元邨汀雅苑今晚11時停水維修　水務署水車水箱供水

大埔安埔路近大元邨，今日（26日）下午有食水管爆裂，大量食水湧出路面，一度影響大元邨、大埔廣場、汀雅苑及大埔中心的食水供應。水務署表示，涉事為一條直徑200毫米的食水供水管，用作供應食水予大元邨、汀雅苑及大元商場；署方將於今晚11時用水高峰期後停水及維修，並會提供水車及水箱為市民供水。



大埔安埔路爆水管，水務署派員到場搶修。（羅曉楓提供）

水務署表示，已派員到場進行緊急搶修。署方為減低對居民的影響，安排在今日晚上11時用水高峰期後，才停水以進行維修。該署已為受影響用戶安排臨時食水，包括陸續放置2架水車及20個水箱於受影響範圍附近，方便市民取用；並派出供水特攻隊主動為有需要用戶及安老院送上樽裝水。水務署亦會密切留意臨時供水的情況，確保有足夠的臨時食水供應。

署方表示，除非遇上特別的工程困難，如惡劣天氣影響等，否則會爭取於明日（27日）中午12時前，完成緊急水管維修工程並恢復食水供應。水務署已就事件與大埔民政處、房屋署、區議員及屋苑管理處緊密聯繫，為有需要的市民提供適切支援。

大埔安埔路爆水管，大元邨、汀雅苑會在晚上11時後停水以便搶修。水務署派出水車為居民供水。（羅曉楓提供）

水務署網站則稱，大埔大元邨、大埔廣場、汀雅苑和大埔中心「供水已經恢復」，停水原因為「水掣測試工作」。但有居民在網上留言指，現時仍未有水。

大埔大元邨、汀雅苑停水。（羅曉楓提供）