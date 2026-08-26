apm阿婆摑女童｜兩童爭設施　男童母親聯外婆大戰女童母　3女被捕

社交平台Threads今日（8月26日）瘋傳影片，指下午4時許，觀塘apm大堂「SUMMER PLAYFEST」場地有阿婆推撞及大力掌摑一名女童，女童被打至跌倒地上，隨後觸發混戰。



警方介入調查，初步得悉事件疑涉兩名男女童爭玩遊戲設施所致，拘捕3人，分別是男童的母親和外婆，以及女童母親。事件中有4人受傷送院。



老婦大力推撞及掌摑一名女童。（Threads@one_mushroooom）

消息稱，事發下午4時44分，一名68歲姓梁老婦，與其34歲姓吳女兒，帶同外孫兒一同到apm玩耍。其間，外孫兒與一名5歲百生女童，因使用遊戲設施時發生爭執。梁婦涉嫌掌摑女童，女童的34歲徐姓母親見狀上前理論，出手打傷吳婦，3人發生打鬥。

警員接報到場調查，梁婦面部及臀部疼痛，吳婦左邊面有紅痕，手部受傷；5歲女童右臉紅腫，其母亦面部受傷。

梁婦和吳婦兩母女涉嫌「在公眾地方打鬥」被捕，梁婦另涉「普通襲擊」，女童母親涉嫌「在公眾地方打鬥」被捕，所有被捕人現正被扣留調查，案件交由觀塘警區刑事調查隊第五隊跟進，4人均保持清醒，被送往基督教聯合醫院接受治理。

據了解，女童和其母親來自內地，持雙程證到港。

救護員到場，將受傷女童及其母親送院。(圖片來源：threads/one_mushroooom)

觀塘apm大堂有老婦推撞及大力掌摑一名女童，女童被打至跌倒地上，隨後觸發混戰。（Threads@one_mushroooom）

事發影片可見，穿紅色上衣的老婦大力推撞一名女童，女童被嚇得呆立當場。老婦隨即再衝前大力掌摑女童，女童被打至跌坐地上。這時一名穿黑色上衣、疑似女童家長即時上前想對老婦動手，另一名穿連身裙女子則推開黑衣女子。雙方激烈爭吵，連身裙女子一度抓住黑衣女子喝斥：「你停喺度唔好走！」現場有人表示「報警」。