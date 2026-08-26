apm阿婆摑女童｜疑兩童爭遊戲設施變混戰　警拘男童外婆及女童母

社交平台Threads今日（8月26日）瘋傳影片，指下午4時許，觀塘apm大堂「SUMMER PLAYFEST」場地有阿婆推撞及大力掌摑一名女童，女童被打至跌倒地上，隨後觸發混戰。警方介入調查，初步得悉事件疑涉兩名男女童爭玩遊戲設施所致，現拘捕兩人，包括男童的外婆、及女童的母親。事件中有3人須送院。



老婦大力推撞及掌摑一名女童。（Threads@one_mushroooom）

消息稱，事發時一名68歲姓梁老婦，與其34歲姓吳女兒，帶同外孫兒一同到apm玩耍。其間，外孫兒與一名5歲女童，疑因使用遊戲設施時發生爭執。梁婦涉嫌掌摑女童，女童母親見狀上前理論，亦疑出手打傷吳婦。

警員接報到場調查，得悉吳婦左邊面有紅痕；5歲女童右臉紅腫，其母眼角紅腫。警方拘捕男童的68歲姓梁外婆，以及女童的34歲姓徐母親，分別涉嫌「襲擊致造成身體傷害」及「普通襲擊」。所有傷者由救護車送往聯合醫院治療，案件現交由觀塘警區刑事調查隊第5隊跟進。

觀塘apm大堂有老婦推撞及大力掌摑一名女童，女童被打至跌倒地上，隨後觸發混戰。（Threads@one_mushroooom）

事發影片可見，穿紅色上衣的老婦大力推撞一名女童，女童被嚇得呆立當場。老婦隨即再衝前大力掌摑女童，女童被打至跌坐地上。這時一名穿黑色上衣、疑似女童家長即時上前想對老婦動手，另一名穿連身裙女子則推開黑衣女子。雙方激烈爭吵，連身裙女子一度抓住黑衣女子喝斥：「你停喺度唔好走！」現場有人表示「報警」。