長沙灣蘇屋邨單位充電器起火　火場4家貓全部死亡　3人不適送院

長沙灣發生火警。今日（27日）凌晨2時51分，警方接獲一名女子報案指，其蘇屋邨石竹樓住所內一個俗稱「尿袋」的充電器冒煙起火，自己及時逃生；另有多人報案指上址傳出濃煙，更有一男一女報案稱自己住在鄰近單位，一度被困屋內無法逃生。



同日凌晨2時57分，消防出動一條喉和一隊煙帽隊到場撲火救人，一度升起雲梯視察，同日凌晨3時29分，消防將火撲熄，同時救出4隻貓，消防一直施以心外壓搶救，並使用氧氣罩，以協助貓隻呼吸，愛協亦到場協助，救援人員證實4貓死亡。消防經調查後，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分。



事件中，大約40男38女需要疏散，有住戶更帶同寵物逃到樓下暫避，1男2女鄰居分別報稱吸入濃煙不適，清醒由救護車送往明愛醫院接受治理，當中64歲鄭姓男傷者懷疑走火警期間體力不支氣喘，報稱頭暈和呼吸困難，上衣扯開，露肚赤腳倒地，餘下兩名女傷者分別62歲姓鄭和64歲姓鍾，鍾婦同時膝蓋受傷。



現場一度火光熊熊。（讀者提供）

消防救出4隻貓，一直施以心外壓搶救，同時使用氧氣罩，協助貓隻呼吸。（陳永武攝）

根據讀者圖片，現場一度火光熊熊。就現場所見，警鐘響聲大作，起火單位一片熏黑；據了解，起火單位位於石竹樓9樓一個單位，由一家五口家庭居住，4隻死亡家貓同樣來自起火單位，眾人事後走近傷心認屍，當中有一名年輕女子掩臉痛哭，之後由愛協撿走遺體暫時保管，愛協稍後相約貓主領取遺體。

該名男子上衣扯開，露肚赤腳倒地。（陳永武攝）

住在同層的吳女士表示，案發時只有她和兒子，自己聽到警鐘聲，甫開門「啲煙走入嚟」，於是關門關窗，最後在消防的陪同下經樓梯到樓下暫避，形容事發期間大感害怕。

起火單位（紅圈示）一片熏黑。（陳永武攝）

消防一度升起雲梯。（陳永武攝）

另一名住在同層的林小姐亦表示，聽到有人按門鐘，於是開門了解，「一開門好大煙」，立即關門和用毛巾塞住門縫，消防隨即上樓帶同她到安全地方。得知消防救貓一事，林女大讚「消防當然好好」。

消防一度升起雲梯。（陳永武攝）

吳女士表示，案發時只有她和兒子，自己聽到警鐘聲，甫開門「啲煙走入嚟」，於是關門關窗，最後在消防的陪同下經樓梯到樓下暫避，形容事發期間大感害怕。（陳永武攝）