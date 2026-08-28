有片｜屯門輕鐵4老疑爭位混戰全傷被捕　爆粗箍頸扯髮撳頭出拐杖

輕鐵車廂驚4長者「爭位」大混戰！今日（28日）上午11時許，一輛開往元朗方向的751綫輕鐵上，兩對年長男女在車廂內爆發激烈衝突。網上片段可見，雙方爆粗互罵、箍頸、撳頭、扯髮、拍打，有人更揮舞拐杖攻擊，4人扭作一團。事件中，4人全部受傷，全涉「在公眾地方打鬥」被捕。



4人互相推撞，扭作一團。（Franki Fung/真.屯門友 影片截圖）

網上片段顯示，打架位置在關愛座附近。穿卡其色外套的男子，緊箍着一名黑衫男；兩名均穿紫色衫的女子，亦加入戰團。其中深紫衫婦人揮舞拐杖攻擊，淺紫衫女子則拍打對方，並企圖搶走拐杖。

黑衫男雖一直被箍住，但仍出手「幫拖」，反手緊箍淺紫衫女扯髮撳頭、將其頭部按向扶手。對方其後掙脫，一掌打向黑衫男，深紫衫女子見狀則再用拐杖施襲。有乘客見狀，慌忙求助「司機快啲啦」，亦有人在旁大喊「唔好打啦」，另有旁觀市民舉手機拍攝。

另一片段顯示，4名男女互相推撞，僵持不下，傳出男子爆粗互罵聲「X你老母」，其中一人高聲質問：「你係咪郁手呀？」

目擊者在網上發文形容，雙方爆發衝突的原因疑似「爭位坐」，涉案兩對男女自屯門醫院站上車後爭執，即使中途車廂出現空位，雙方仍不肯罷休，最終動武收場。車長報警後，駛至藍地站時停車，要求涉事人士下車。片主續稱，其中兩人一度拒絕配合，直斥他們「買起成條元朗輕鐵線」。直到車長安排其他乘客落車轉乘後，兩人才肯離去。

警方表示，上午11時14分接獲一名75歲男子報案，指他與妻子在往元朗方向的751輕鐵上，遭另一對情侶襲擊受傷，手及耳朵流血。事主隨後於藍地站下車並報警求助。警方到場調查後，以「在公眾地方打鬥」拘捕涉案的4名男女，所有人均被送往屯門醫院治理。