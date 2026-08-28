假物流客服扮退款　呃下載不明手機APP　市民遭狂碌信用卡失100萬

警方在Facebook「守網者」專頁透露，近日有受害人誤墮物流公司假客服陷阱，將自己手機變成「電子支付終端機」，被騙徒將受害人信用卡進行海外簽賬，最終損失逾100萬港元。



警方指，假物流公司職員來電，訛稱貨物損毀，要求轉用WhatsApp聯絡客服安排退款。假物流公司客服隨後要求受害人提供收款二維碼，其後謊稱「收款碼無效」，又指物流公司已購買保險。受害人不虞有詐，騙徒發送不明連結，誘騙受害人按入連結以向假網站客服申請退款。

假物流公司職員來電，訛稱貨物損毀，要求轉用WhatsApp聯絡客服安排退款。假物流公司客服隨後要求受害人提供收款二維碼，其後謊稱「收款碼無效」。（警方提供）

當受害人按入假網址後，騙徒要求受害人提供個人資料及電話號碼尾四位。及後即時發送偽造的賠償批核文件，訛稱已成功處理。騙徒會提供「APK檔案」以供受害人下載，並要求下載亦開啟不明應用程式以作退款。

當受害人按入假網址後，騙徒要求受害人提供個人資料及電話號碼尾四位，同時要求下載亦開啟不明應用程式以作退款。（警方提供）

騙徒會指示受害人開啟手提電話NFC功能，使手機可讀取信用卡資料進行退款。當騙徒指示受害人開啟不明APP，並將信用卡緊貼在手機時，他們利用「電子支付終端」功能，遙距使用受害人信用卡進行海外簽賬交易。

當信用卡限額被用盡後，騙徒再以「稍後會一併退款」為由，誘騙受害人先行找數。當受害人清還卡數後，騙徒隨即再次遙距簽賬，直至信用卡限額再度用盡，騙徒便失去聯絡。受害人才驚覺受騙，最終損失逾100萬港元。

騙徒會指示受害人開啟手提電話NFC功能，使手機可讀取信用卡資料進行退款。騙徒利用「電子支付終端」功能，遙距使用受害人信用卡進行海外簽賬交易。（警方提供）

警方提醒：

1. 切勿隨意回撥來歷不明短訊內的電話號碼

2. 切勿點擊不明或可疑連結

3. 切勿將任何個人或敏感資料輸入來歷不明的網站

4. 切勿隨意將信用卡貼近手機避免信用卡被盗用

5. 使用官方渠道下載APP

6. 如收到「#」號銀行官方可疑海外簽賬通知短訊或銀行官方APP警告訊息，請提高警覺

7. 如有懷疑，立即致電防騙易熱線18222

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