黃大仙麵包舖跌石屎｜女顧客中頭獎　列因疏於修葺而危及路人調查

黃大仙雙鳳街一間麵包舖，今早（28日）有大面積石屎連同假天花一同四散店內，一名26歲女顧客「中頭獎」，手及腳擦傷送院。



事後姓林（67歲）麵包舖負責人協助調查。警方表示，經調查後，案件列「因疏於修葺而危及路人」，交由黃大仙警區刑事調查隊第六隊跟進，暫未有人被捕。



月餅包裝上佈滿石屎碎片。（蔡正邦攝）

案發在今日（28日）早上約7時54分，黃大仙雙鳳街14號一間麵包舖，有一幅面積約4米乘3米的假天花，連同石屎一同剝落，擊中一名姓郭（26歲）女顧客。傷者額頭及手臂受傷，由救護車送往伊利沙伯醫院治理。

網上圖片可見，麵包舖內滿目瘡痍，大塊石屎從天花剝落，碎片散落一地；月餅包裝上亦佈滿石屎碎片。警員及屋宇署職員先後到場。

假天花塌下。（蔡正邦攝）

屋宇署回覆《香港01》查詢表示，接獲消防處通知後隨即派員到涉事店舖視察，發現地舖天花有一幅約1.5米乘3米的石屎剝落，並導致部分假天花墜下。屋宇署人員檢視後認為整體樓宇結構沒有明顯危險。有關業主已按該署人員指示，安排註冊承建商圍封單位，並展開所需修葺工程。屋宇署會繼續跟進有關個案的維修情況，以確保公眾安全。

該署強調，業主有責任確保其樓宇安全；而適時維修和保養私人樓宇是業主的基本責任。若因樓宇失修而導致他人財物損失或人命傷亡，業主亦有機會負上刑事及民事法律責任。

女傷者受傷送院。（翁鈺輝攝）

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