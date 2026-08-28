壽險試作弊｜考場大中華自媒體協會營運　保監局：LOMA未有效監察

警方與保監局瓦解由現職及前持牌保險從業員操控、涉嫌協助考生作弊取得專業資格及牌照的犯罪集團，揭發有人在觀塘考場電腦安裝遙距操控程式，由幕後黑手代考。



保險業監管局指，行動針對由「大中華自媒體協會」營運的考試中心執法，該會負責籌辦由美國壽險管理學會（LOMA）頒授的「美國壽險管理學會會士」（FLMI，又稱壽險管理師）資格考試。行動中，搜查9個地點，15名被捕人包括3名現職及3名前持牌保險中介人。由於LOMA未能有效監察相關舞弊行為，遂即時暫停認可FLMI。



商業罪案調查科訛騙案調查組10A隊督察黃競輝（左）及保險業監管局法規執行部主管徐文儀（右）。（朱子熙攝）

保監局：聯警搜查9地點 LOMA未能有效監察舞弊行為

保監局新聞稿指，與香港警務處在2026年8月27日對一間負責籌辦由美國壽險管理學會（LOMA）頒授的「美國壽險管理學會會士」（FLMI）資格考試，並由「大中華自媒體協會」營運的考試中心採取聯合執法行動。

是次聯合執法行動涉及搜查9個地點和拘捕15人，包括3名現職及3名前持牌保險中介人。由於有跡象顯示舞弊行為已持續一段時間，而LOMA一直未能作出有效監察，保監局已即時暫停認可FLMI為符合保險中介人申領牌照學歷要求的資格，同時會詳細檢視所有經該考試中心獲取該資格的個案。

文中續稱，保監局法規執行部主管徐文儀指，今次是保監局與警方在2024年3月27日簽訂諒解備忘錄後的首次聯合執法行動，開啓長遠合作夥伴關係，致力維持保險業的誠信和守護保單持有人的利益。

保監局網頁。

根據大中華自媒體協會的介紹顯示，協會於2023年開始成為美國壽險管理學會（LOMA）認可的考試機構以及監考場地，為學員提供LOMA FLMI（壽險管理師會士資格）的I*STAR考試。協會亦配套相關專業培訓課程，協助高效通過考試、入職保險及提升保險行業競爭力。

商業罪案調查科訛騙案調查組10A隊督察黃競輝（左）及保險業監管局法規執行部主管徐文儀（右）。（朱子熙攝）

警方早前召開記者會，透露商業罪案調查科昨日（27日）突擊搜查涉事考場、集團辦公室及多個處所，拘捕15名男女，包括11名集團成員及4名現場考生，最老70歲。警方指，今年1月接獲保監局轉介，指在去年10月收到投訴，懷疑涉案機構協助考生作弊。

警方鎖定該個位於觀塘的核心考試場所，揭發背後由3間本地公司組成的集團操縱，以「精讀研習班」及「保證合格」作招徠，安排旗下職員任職監考員，預先在考生使用的電腦安裝一個遙距操控程式，再由幕後的另一部電腦操縱，代替考生「一站式」作弊，考生除交付2萬元公開考試費，亦須額外向集團提交1.4萬元的費用。

警方共拘捕6男9女（22至70歲），當中5男6女為集團骨幹成員，分別為公司董事、負責處理考生報名及收款人員、監考員，當中3人為現職持牌的保險從業員，3人為前保險從業員，部分人更涉及夫婦及父子的親屬關係。其餘1男3女（包括一名70歲老翁）則為現場考生。警方搜獲多部電腦、大量考試紀錄、財務文件及通訊設備等證物。

據了解，涉事考場已營運約一年半。集團成員向考生推銷作弊套餐，惟並非所有考生均會額外付費作弊，部分人仍選擇正常應考。案件的調查仍然繼續，警方不排除會作進一步拘捕行動。

警方共拘捕6男9女（22至70歲），當中5男6女為集團骨幹成員，分別為公司董事、負責處理考生報名及收款人員、監考員，當中3人為現職持牌的保險從業員，3人為前保險從業員，部分人更涉及夫婦及父子的親屬關係。其餘1男3女（包括一名70歲老翁）則為現場考生。警方搜獲多部電腦、大量考試紀錄、財務文件及通訊設備等證物。

據了解，涉事考場已營運約一年半。集團成員向考生推銷作弊套餐，惟並非所有考生均會額外付費作弊，部分人仍選擇正常應考。案件的調查仍然繼續，警方不排除會作進一步拘捕行動。

保險業監管局法規執行部主管徐文儀在記者會上表示，今次事件嚴重，保監局除即日起暫停認可FLMI保險資格作為符合相關學歷要求，之前透過涉事考試中心獲取FLMI保險資格的人士，保監局亦會詳細審核這些案件，如果發現有問題，保監局會調查相關人士的牌照資格。