馬鞍山錦英苑水池遭投大量洗衣球　一魚亡多隻龜灼傷　42歲男被捕

馬鞍山錦英苑第二期周三（26日）發現有人將大量化學洗衣球扔進屋苑水池，導致整個水池起泡，多隻龜被化學物質灼傷，以及一條魚死亡。救援動物組織「龜途」在社交平台公開事件，批評兇徒此舉是「謀殺」水池中的生物。沙田警區刑事調查隊第五隊接手調查後，於昨日（28日）以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕一名42歲男子，他現正被扣留調查。



救援動物組織「龜途」在社交平台公開事件，指有人投入大量化學洗衣球扔進屋苑水池，導致整個池起泡，多隻龜被化學物質灼傷，以及一條魚死亡。（龜途 The Turtle's Inn 影片截圖）

「龜途」到場檢查龜隻情況時，發現有龜隻被番梘水弄到整隻眼變白，「龜途」遂帶走受影響龜隻。「龜途」稱讚管理處反應迅速，除了即時報警，亦立即將水池內的龜隻撈起，並徹底進行清洗水池。

「龜途」到場檢查龜隻情況時，發現有龜隻被番梘水弄到整隻眼變白。（龜途 The Turtle's Inn 影片截圖）

「龜途」提到，涉事水池為水景式的設施，本來的設計不是用作養龜，是因為有棄養才會變成「龜池」，他們提供提議予管理處能更好地管理涉事水池。

「龜途」斥兇徒：「其實你咁做，同謀殺咗成個龜池嘅龜龜無分別，呢啲虐待動物嘅行為係唔啱！」又呼籲目擊事件街坊提供證據。

救援動物組織「龜途」在社交平台公開事件，批評兇徒此舉是「謀殺」水池中的生物。（龜途 The Turtle's Inn 影片截圖）

警方回覆查詢指，周三（8月26日）上午接獲馬鞍山錦英路一屋苑保安報案，指巡經屋苑內一個養有龜隻的水池時，發現水質異常並有大量泡沫。報案人隨即將池內的龜隻移走，並全面清洗水池。沙田警區刑事調查隊第五隊表手調查，人員於昨日（28日）以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕一名42歲男子，他現正被扣留調查。