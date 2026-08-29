車Cam｜大圍私家車攔腰撞電單車後逃逸　熱心司機用AED即場急救

今日（29日）凌晨一時許，一輛電單車沿車公廟路駛往顯徑，至大圍迴旋處時，被一輛由紅梅谷路駛來的私家車攔腰撞到，電單車司機受傷倒地，但私家車未有停車，反而不顧而去。尾隨有司機見狀落車為傷者急救及報警，警方和救援人員到場後，將46歲姓歐陽的電單車男司機送院治理，他送院時清醒，但手及腰部受傷。其後警方在大圍名城對開發現肇事私家車，但司機不見蹤影。警方正調查意外成因及追尋私家車司機下落。



落車救人的司機余先生向《香港01》提供事發時的車Cam片段，顯示一輛白色平治私家車沿紅梅谷路往大圍方向行駛，疑未有留意路面情況，直接駛入大圍迴旋處，攔腰撞向一輛電單車。電單車司機當場飛跌在地，肇事私家車短暫停留後竟不顧而去。



一輛電單車沿車公廟路駛往顯徑，至大圍迴旋處時，被一輛由紅梅谷路駛來的私家車攔腰撞到。（受訪者提供）

受傷司機脈搏微弱 熱心司機用AED電擊救回一命

持有急救牌的余先生亦下車查看傷者傷勢，形容傷者起初尚算清醒，但隨後狀態轉差，呼吸及脈搏均轉弱。他隨即為傷者急救，並取出車上的自動體外心臟去顫器（AED）。在施行一次電擊後，傷者恢復心跳，重新恢復意識，眼睛對光線皆有反應，眼球亦能順利跟隨余先生的手指左右移動。由於擔心傷者頸椎或腰椎受損，余先生沒有移動傷者，並一直在雨中陪伴，他指救護車差不多20分鐘才抵達現場，「我都淋住雨，我返屋企成身都濕晒」。救護員到場接手，為傷者戴上頸箍送院救治。

余先生用AED機為電單車司機急救。（受訪者提供）

2萬元AED機車上備用 「錢係可以搵得返嚟，命係搵唔番返嚟嘅」

余先生自言並非從事醫護行業，但持有急救牌，車上逾兩萬港元的AED機已購入約兩年，今次是首次派上用場。他坦言自備AED機源於過去兩段深刻經歷：當年考取急救牌時，曾目睹一名老翁在街上突然暈倒，但卻無人協助救援；加上其外公在髮廊跌倒突然離世，令他深深體會到急救設備的重要性，決定自費購買備用。

對於今次在大雨中成功挽救一條寶貴生命，余先生感觸表示：「起碼救咗人命！我覺得錢係可以搵得返嚟，命係搵唔番返嚟嘅，無論我（認）識唔識都好，我覺得咁樣做都係值得嘅。」