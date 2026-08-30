西環老翁疑無牽繩放狗咬傷人　5日後再無扣狗繩遛狗　目擊者報案

西環堅尼地城上周二（25日）晚上有一名女狗主遛狗時，遇到一名75歲陌生老翁和其飼養的雌性混種狗，兩狗見面即有衝突，護犬心切上前阻擋，右腳被混種狗咬中受輕傷送院，老翁其後連人帶狗往皇后大道西方向離開，女傷者的梁姓男友追了大約一公里，對方一度停步。案件當時列為「被動物咬噬」，轉交漁農自然護理署轄下的動物管理中心跟進。



《香港01》今日（30日）凌晨收到梁生的報料，同日凌晨零時許，梁生在加多近街海濱長廊偶遇該名老翁和其寵物犬，同樣沒有牽上狗繩和戴上狗口罩，雙方狹路相逢，梁生認為老翁做法危險，報警求助，同時要求老翁留在現場，老翁見狀立即為寵物犬牽狗繩，連人帶狗往士美菲路方向急走，在大街小巷左穿右插，梁生一邊拍片，一邊尾隨對方。



該隻曾經咬人的狗隻同樣沒有牽上狗繩和戴上狗口罩。（受訪者提供）

警員接報到場，在美菲閣對開、士美菲路和石山街交界的行人路截停老翁，經調查後將他放行，警員向梁生表示會再次將個案轉交給漁農自然護理署轄下的動物管理中心跟進。

該隻曾經咬人的狗隻同樣沒有牽上狗繩和戴上狗口罩。（受訪者提供）

對於該名老翁再次沒有為寵物犬沒有牽上狗繩的做法，梁生向《香港01》形容「感到震驚」，聽聞同區另有一名居民同樣被該犬咬過，本港近日已經發生多宗狗隻咬向同類和人類的事故，加上自己都養狗，但因一小撮人錯誤做法，導致其他狗主和寵物犬蒙受污名。梁生認為，該名老翁不牽狗繩的遛狗行為應受到監管，以免同類事意外再次發生。

老翁知道梁生報警，立即為寵物犬牽狗繩，連人帶狗往士美菲路方向急走，在大街小巷左穿右插。（受訪者提供）

▼8月25日狗咬人經過▼



圖為涉事老翁和咬人狗隻，老翁當時沒有為狗牽上狗繩。（受訪者提供）

圖為涉事老翁和咬人狗隻，老翁其後才為狗隻牽上狗繩。（資料圖片/受訪者提供）

女傷者飼養一隻西伯利亞雪橇犬（Siberian Husky）和松鼠狗（Pomeranian）混合的混種犬「Pomsky」。（資料圖片/陳永武攝）