盂蘭節｜高街鬼屋外紅衣女集水渠燒衣　渠務署：路政及食環已清理

上周五（28日）網上瘋傳一段影片，可見一名身穿紅衣的婦人，在西營盤俗稱「高街鬼屋」的西營盤社區綜合大樓對面、香港佐治五世紀念公園外的大榕樹下，利用路邊渠口燒街衣。她將紙錢一疊疊順著渠蓋縫隙丟入渠底，渠道內燒起烈焰，更有火花竄出。



渠務署今日（30日）回覆指，該渠口為集水溝 ，用作收集雨水，已通知路政署及食物環境衞生署派員檢查及清理，渠務署亦已派員到現場檢查連接有關集水溝的雨水排放渠管。



渠務署回覆《香港01》查詢指，有關設施為路旁集水溝 ，作用是收集道路雨水。集水溝的維修保養及日常清理工作分別由路政署及食物環境衞生署負責 。

就有市民於集水溝燃燒街衣一事，渠務署已聯絡上述部門，得知兩署已派員檢查及清理集水溝，渠務署亦已派員到現場檢查連接有關集水溝的雨水排放渠管。

身穿紅衣的婦人正坐在地上，將紙錢一疊疊順著渠蓋縫隙丟入渠內，渠底下燒起烈焰，有火花竄出。（Threads @maigopuppy）

上周在社交平台發帖的網民稱「香港生活咗咁耐未見過」有人用渠口燒街衣。帖文吸引大批網民關注及熱議，更有網民指渠內可能積聚沼氣，會引起消防隱憂，「啲沼氣一爆，成條街同啲喉管都被佢買起曬（晒）」，地下氣體爆炸的後果不堪設想；亦有人擔心渠道堵塞：「雨水渠黎架（嚟㗎），燒晒灰落去想條渠塞」。

根據消防網頁，香燭冥鏹要放進器皿焚燒，灰燼要用水完全澆熄，方可傾倒。根據香港法例第132BK章 《公眾潔淨及防止妨擾規例》，任何人不得將扔棄物或廢物棄置在或安排或准許其被棄置在任何水道、溪澗、渠道、溝渠或水塘。另根據香港法例第358章 《水污染管制條例》 ，任何人將任何物質排放入水質管制區內的公用污水渠或公用排水渠，即屬犯罪。違者可處罰款及監禁。

身穿紅衣的婦人正坐在地上，將紙錢一疊疊順著渠蓋縫隙丟入渠內，渠底下燒起烈焰，有火花竄出。（Threads @js_handle）