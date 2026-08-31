迪士尼的士疑濫收逾200元過橋費　遊客：打破了我對香港的濾鏡

網上流傳一段短片，疑拍下有的士向內地遊客濫收車資。近日有遊客在香港迪士尼樂園搭乘市區的士前往荃灣，抵達目的地時司機以「過橋費」為由，竟足足多收232元。



當時乘客不虞有詐照付，事後發現青嶼幹線早已豁免收費，無奈發帖直嘆「一次糟糕的打車經驗，打破了我對香港的濾鏡」，離譜行徑亦引發網民熱議，直斥「影衰曬的士行業」。



網上流傳一段車廂錄影短片，疑拍下有的士向遊客濫收車資。（紅館 Kim／抖音Douyin）

網上流傳一段車廂錄影短片，疑拍下有的士向遊客濫收車資。（紅館 Kim／抖音Douyin）

網上流傳一段車廂錄影短片，疑拍下有的士向遊客濫收車資。（紅館 Kim／抖音Douyin）

網上流傳一段車廂錄影短片，疑拍下有的士向遊客濫收車資。（紅館 Kim／抖音Douyin）

事主無奈發帖直嘆「一次糟糕的打車經驗，打破了我對香港的濾鏡」。（紅館 Kim／抖音Douyin）

根據網上影片顯示，片主於迪士尼樂園上車，向的士司機表示前往荃灣西如心酒店，車程約20分鐘。當的士到達目的地時，咪錶顯示的實際車資為144.5港元。然而，司機在按動咪錶附加費後，向乘客指「迪士尼出嚟要過橋費，所以（車資）就376（港元）」。乘客對車資感疑惑並反問「咁貴嘅咩？」，惟司機態度自如辯稱：「係啊，同你入去唔同㗎」，又指「入去冇，出嚟就有」，更稱所有由迪士尼出市區的車都要付。

片主指當時基於對香港的士司機的信任，未有即時在現場深入追究，並以現金付清車資後下車。惟事後察覺有異，該筆所謂的「過橋費」高達232元，遠超合理車資，遂將車廂錄影過程上載，提醒其他旅客小心。

影片曝光後，隨即有網民及業界人士指責司機行為，直指「影衰曬的士行業」。有業界人士指出片中咪錶為舊式的「大吉利」咪錶，以往亦有黑的利用相同手法濫收車資，他估計片中顯示的376港元實質為全日的生意額，但就訛稱是附加費欺騙乘客。

根據運輸署網站，青嶼幹線於2020年12月27日零時零分起豁免收費。屯門至赤鱲角北面連接路定於2020年12月27日早上通車，同日零時零分起青嶼幹線亦會豁免使用費。