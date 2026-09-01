網購平台「鄰住買」系統疑遭攻擊　私隱署：3.3萬客戶資料疑外洩

日前有網民在社交平台上，發布一張疑由網購平台「鄰住買Neigbuy」發予用戶的信件，指出該公司的系統於今年8月疑遭受攻擊，導致部分資料被未經授權存取；又指平台已經向警方報案及通報私隱署。此外，鄰住買亦在官方網站列出相關事件通知。個人資料私隱專員公署證實，於8月30日接獲相關機構的資料外洩事故通報，事故可能影響逾3.3萬人的個人資料。



警方防騙社交網站帳號「CyberDefender守網者」於昨日（8月31日）晚上亦透露，﻿有人假扮網購平台「鄰住買」客服詐騙市民。過去一個星期，警方接獲6宗涉及假冒「鄰住買」客服的騙案，總損失超過30萬港元。



「鄰住買」網購平台官網有亦發出相關通知。

個人資料私隱專員公署回覆《香港01》指，於2026年8月30日接獲相關機構的資料外洩事故通報，表示於2026年8月24日發現系統疑似遭受攻擊，導致部分資料遭未經授權存取。初步資料顯示事故可能影響33,054人的個人資料，當中可能包括姓名、地址、電郵地址、電話號碼及網購訂單資料。私隱專員公署指，會根據既定機制就事故展開調查。

鄰住買亦在官方網站列出相關事件通知。

私隱專員公署呼籲可能受影響人士提高警惕，慎防個人資料被盜用， 並應採取以下措施，保障個人資料私隱：

-考慮更改網上帳戶密碼，並啟用多重認證功能；

-收到不明來歷或可疑的來電、短訊或電郵時要提高警覺，

-切勿隨意打開附件、連結或披露個人資料；

-對網絡釣魚及其他詐騙行為提高警覺；

-留意個人電郵或帳戶有否不尋常的登入記錄；

-審視銀行月結單，以確定是否有任何未經授權的交易；

-懷疑受影響人士可以聯絡相關機構或向公署查詢（電話：2827 2827、電郵：communications@pcpd.org.hk）或投訴（電話：2827 2827、電郵：complaints@pcpd.org.hk）。

有網民在社交平台張貼鄰住買向用戶發出的信件。

而該用戶在於昨日（8月31日）晚上在Threads發帖文，公開疑為「鄰住買 Neigbuy」發予用戶的信件，內容如下：

「鄰住買 Neigbuy （下稱：本公司）現就一宗可能涉及閣下個人資料的資料安全事故通知閣下。本公司於2026年8月下旬在系統發現疑似遭受攻擊導致部分資料被未經授權存取。事件已向香港警務處報案及向個人資料私隱專員公署通報，現正配合調查。

初步評估顯示，可能涉及的資料包括姓名、聯絡電話、電郵地址、所購商品及訂單資料、提貨點和送貨地址，不涉及登入密碼、信用卡及銀行帳戶資料。本公司已隔離相關系統、更換有關帳戶憑證，以及加強存取控制和異常監察。保護客戶資料對本公司十分重要；對事件可能為閣下帶來的不便和憂慮，我們深表歉意。

請提高警覺，提防任何聲稱來自本機構或物流公司的來電、短訊、WhatsApp或電郵。即使對方能說出訂單資料，亦不代表其為正規客服。請勿提供密碼、驗證碼、信用卡或銀行資料，亦勿按指示轉賬或點擊可疑連結。鄰住買 Neigbuy不會透過電話、短訊、WhatsApp或電郵要求閣下提供上述資料或轉賬；通知內容亦不會包含任何連結。

如有疑問，請電郵至 datasecurity@neigbuy.com，或透過客服 WhatsApp 熱線 5336 0735 聯絡我們（只接受 WhatsApp 訊息；星期一至五09:00–18:00，公眾假期除外）。如懷疑受騙或已蒙受金錢損失，請立即報警，或致電警方「防騙易」熱線18222查詢。

鄰住買有限公司 謹啟」