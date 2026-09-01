港男收$5萬與內地孕婦「假結婚」 充當胎兒生父宣誓　判囚16個月

一名32歲香港男子為賺取約5萬元報酬，在中介人的安排下，於2025年2月與一內地女子「假結婚」，並向民政事務處作出虛假法定聲明，充當胎兒親生父親，協助對方取得私家醫院的「預約分娩服務確認書」。入境處經情報分析發現兩人婚姻存疑，拒絕該女入境，女子其後於內地分娩。



該名32歲男被告，承認串謀詐騙及作出虛假法定聲明兩罪，昨日（8月31日）在沙田裁判法院被判處監禁16個月。入境處指，不排除有更多涉案人士被捕。



本地男子涉嫌與內地孕婦假結婚，以協助對方取本港醫院「預約分娩服務確認書」。（資料圖片）

入境處調查行動組早前經情報分析，發現一名32歲的香港居民男被告，於2025年2月與一名內地居民女子在香港登記結婚，其後該名內地女子以「單非」孕婦身分，從本地一間私家醫院取得在香港分娩的「預約分娩服務確認書」。該名女子於同年6月試圖入境香港分娩，由於入境處對兩人的婚姻真確性存疑，遂拒絕該名女子入境，女子其後於內地分娩。

入境處作出跟進調查並拘捕被告，被告在警誡下承認在中介人的安排下，收取約5萬元為報酬與該名內地女子「假結婚」，以協助該名內地女子取得訪港簽注及香港的居留身分。被告同時承認，在明知該名內地女子的待產嬰兒並非自己親生的情況下，在民政事務處故意作出虛假法定聲明，訛稱自己為該待產嬰兒的親生父親，從而協助該名內地女子取得「預約分娩服務確認書」意圖在港分娩。入境處亦正繼續調查其他涉案人士，不排除有更多人士被捕。

一名香港居民僱主及兩名越南籍非法勞工於五月十五日在沙田裁判法院被判入獄。（資料圖片）

入境處發言人表示，十分關注非本地孕婦試圖以非法手段入境香港分娩的情況。一方面致力於出入境管制站阻截未有預約分娩服務的非本地孕婦，另一方面採取有力的執法行動，以打擊違反入境條例的非本地孕婦及教唆者。此外，入境處會繼續大力打擊「假結婚」罪行。任何人士如以欺騙手段取得香港居留身分，將會被依法取消其香港身份證及居留資格，涉案人士最後亦會被遣返原居地。

根據《入境條例》，任何人士如向入境處職員作出虛假申述乃屬違法，一經定罪，最高罰款為港幣15萬元及入獄14年，協助及教唆者同罪。根據《刑事罪行條例》，任何人士如干犯串謀欺詐罪行，一經定罪，最高可被判監禁14年，而任何人明知而故意作出虛假法定聲明，即屬違法，一經定罪，最高可處監禁2年。