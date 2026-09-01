港男收$5萬與內地孕婦「假結婚」 充當胎兒生父宣誓 判囚16個月
一名32歲香港男子為賺取約5萬元報酬，在中介人的安排下，於2025年2月與一內地女子「假結婚」，並向民政事務處作出虛假法定聲明，充當胎兒親生父親，協助對方取得私家醫院的「預約分娩服務確認書」。入境處經情報分析發現兩人婚姻存疑，拒絕該女入境，女子其後於內地分娩。
該名32歲男被告，承認串謀詐騙及作出虛假法定聲明兩罪，昨日（8月31日）在沙田裁判法院被判處監禁16個月。入境處指，不排除有更多涉案人士被捕。
入境處調查行動組早前經情報分析，發現一名32歲的香港居民男被告，於2025年2月與一名內地居民女子在香港登記結婚，其後該名內地女子以「單非」孕婦身分，從本地一間私家醫院取得在香港分娩的「預約分娩服務確認書」。該名女子於同年6月試圖入境香港分娩，由於入境處對兩人的婚姻真確性存疑，遂拒絕該名女子入境，女子其後於內地分娩。
入境處作出跟進調查並拘捕被告，被告在警誡下承認在中介人的安排下，收取約5萬元為報酬與該名內地女子「假結婚」，以協助該名內地女子取得訪港簽注及香港的居留身分。被告同時承認，在明知該名內地女子的待產嬰兒並非自己親生的情況下，在民政事務處故意作出虛假法定聲明，訛稱自己為該待產嬰兒的親生父親，從而協助該名內地女子取得「預約分娩服務確認書」意圖在港分娩。入境處亦正繼續調查其他涉案人士，不排除有更多人士被捕。
入境處發言人表示，十分關注非本地孕婦試圖以非法手段入境香港分娩的情況。一方面致力於出入境管制站阻截未有預約分娩服務的非本地孕婦，另一方面採取有力的執法行動，以打擊違反入境條例的非本地孕婦及教唆者。此外，入境處會繼續大力打擊「假結婚」罪行。任何人士如以欺騙手段取得香港居留身分，將會被依法取消其香港身份證及居留資格，涉案人士最後亦會被遣返原居地。
根據《入境條例》，任何人士如向入境處職員作出虛假申述乃屬違法，一經定罪，最高罰款為港幣15萬元及入獄14年，協助及教唆者同罪。根據《刑事罪行條例》，任何人士如干犯串謀欺詐罪行，一經定罪，最高可被判監禁14年，而任何人明知而故意作出虛假法定聲明，即屬違法，一經定罪，最高可處監禁2年。