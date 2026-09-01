跨部門大潭及深水角打擊私煙　檢逾$3200萬貨　扣查3快艇2貨車

撰文：凌逸德
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警方表示，懷疑近日有人在港島南及大嶼山北水域一帶進行走私活動，經過深入調查及情報分析後，水警總區特遣隊、港外警區特遣隊、水警南分區及水警西分區聯同海關海域行動課人員今日（1日）凌晨在有關海域進行反走私行動，並偵破2宗走私案件。

圖為涉案快艇。（警方提供）

行動中，警員分別在大潭水塘道附近及深水角岸邊，發現共5艘沒有亮起航行燈的快艇，並有數名男子將貨物從快艇搬到岸上的貨車上。執法人員隨即採取行動，涉案男子立即登上快艇逃走，人員展開追截，其中兩艘涉案快艇逃離香港南面水域，往內地方向逃去，而另外的涉案男子懷疑登上其中3艘涉案快艇，逃至東涌岸邊後棄艇逃走。

執法人員在行動中共檢獲約719萬支懷疑私煙，估計總市值約3,236萬元，應課稅值約2,377萬元，人員亦扣查懷疑涉案的3艘快艇及2輛貨車，案件交由海關繼續跟進調查。

執法人員在行動中共檢獲約719萬支懷疑私煙，估計總市值約3,236萬元，應課稅值約2,377萬元。（警方提供）

警方重申，買賣私煙屬違法行為。《2025年控煙法例（修訂）條例》已於2025年9月19日刊憲，涉及未完稅煙草相關罪行由最高罰款100萬元及監禁2年，提高至罰款200萬元及監禁7年。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

執法人員在行動中共檢獲約719萬支懷疑私煙，估計總市值約3,236萬元，應課稅值約2,377萬元。（警方提供）
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