有片｜食環女職員疑與清潔工梯間吸煙　署方：按調查結果適當處理

再有網上片段流傳，顯示一名身穿食環署制服的女職員，與疑是外判清潔工在梯間吸煙閒聊，惹來網民討論。食環署回覆《香港01》查詢表示，已展開調查，根據掌握的證據，事件在8月中之前發生，部門會按既定程序及調查結果適當處理。



穿着制服的食環署女職員在梯間吸煙。（網上截圖）

兩條片段各長約一分鐘，其中一條是穿著制服、蓄馬尾的食環署女職員，與疑是外判清潔男工在梯間吸煙閒聊。另一條片只有該名食環署女職員獨自吸煙，其間不時頭靠牆壁。

片段以「前線公務員追KPl 工作壓力太大」為題，隨即引起網民討論。有網民直指涉事女職員是東九龍分區一名小販管理隊成員。

疑是外判清潔工的男子一同吸煙。（網上截圖）

今次已是一個月內，第二次有身穿食環署制服人員吸煙的影片被公開。上月中網上流傳片段，至少兩名身穿食環署制服的人員在後巷吸煙閒聊，片段亦錄到有人爆粗。食環署早前回覆時確認片段中人士為分區小販管理隊人員，事件發生於今年6月初；又指根據部門規定，人員穿着制服期間及在公眾地方禁止吸煙，任何違反部門紀律要求的行為，均會嚴肅跟進。

▼8月網傳穿食環署制服人員吸煙爆粗▼

8月17日網上流傳影片，顯示至少兩名身穿食環署制服的人員在後巷位置抽煙閒聊，其間亦錄到有人爆粗。（htk0314／Threads）

就今次食環署女職員在梯間吸煙一事，食環署今日（2日）回覆《香港01》查詢指出，部門對人員穿着制服期間的行為有清晰要求，任何違反部門紀律要求的行為，均會嚴肅跟進。根據部門既定規定，人員穿着制服期間及在公眾地方禁止吸煙。

該署強調十分重視員工的紀律和專業操守，上月中社交媒體出現有關「食環署人員後巷吸煙」的片段，部門已進行相關調查，並按既定機制作出適當處理。同時，部門於發現片段的同日已發出通告，再次提醒所有員工相關要求。

至於近日於社交媒體流傳的片段，食環署稱已就事件展開調查，根據掌握的證據，事件在8月中前發生（即上次事件之前發生），部門會按既定程序及調查結果作出適當處理。