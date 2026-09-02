澳門校園傷人｜中六生感被針對　通渠水淋班主任　恐致失明兼毀容

昨天開學日（9月1日）澳門發生一宗駭人傷人案，一名女教師遭中六男學生淋通渠水。澳門司警今日（2日）稱，該名18歲男生因不滿老師過往的批評，新學年得悉對方會再度成為其班主任而感到沮喪，遂向她淋通渠水。受傷教師傷勢相當嚴重，左眼有可能失明，身體皮膚面積有18%三度化學灼傷，面部毀容，男學生具加重情節之嚴重傷害身體完整性罪，案件移送檢察院辦理。



澳門司警今日（2日）在記者會上交代案件稱，高地烏街一間學校內一名男學生用通渠水潑傷女老師。案情指現年18歲的杜姓學生，就讀中二時由受害女教師擔任其班主任，任教時曾批評杜男，亦不滿其表現，令他感到委屈和討厭老師；至中五時結業禮後，學生得悉該老師將會任其中六班主任，感到沮喪和不安，認為會受到針對，遂以通渠水施襲，以令她不能擔任班主任或被停學。

澳門司警開記者會交代案情。（澳廣視截圖）

昨日早上8時左右，學生在學校附近的超級巿場買來通渠水放在書包，其後他在中六班的課室外徘徊，當該名老師經過時，他即時取出通渠水撥她，導致其面部和身體多處受傷。

老師受傷高呼求救，男生隨即被其他老師帶離現場，有人報警。主診醫生稱，傷者左眼有可能失明，左面及身體皮膚面積，有18%三度化學灼傷，傷勢嚴重程度及康復期要再作評估；事故中男生的前臂及手部亦受化學液輕度灼傷，康復須約15日。

司警稱，綜合調查，疑犯因不滿受害人而用通渠水傷害她，致左眼視力及容貌嚴重及長期受損，其職業為教師，疑犯符合觸犯「具加重情節之嚴重傷害身體完整性罪」，將移送檢察院偵辦。

據悉該學生過往無犯罪前科，但有情緒壓力，案件細節仍待調查。

司警呼籲青少年遇到矛盾切勿使用暴力，遇困擾要向師長求助，家長多關注子女狀況，可致電關注少年科熱線8800 5500尋求協助。