廣告鉅子Kitty Lun倫潔瑩離世　曾任fb高層　名作《生命冇Take2》

香港出世的廣告創意業界鉅子Kitty Lun倫潔瑩，於本周一（8月31日）突然因意外離世，享年71歲。曾與她共事的好友，今日在網上發文悼念這位業界風雲人物：「Kitty在大中華地區取得卓越成就，先後效力於Meta及Facebook。在80年代末湧現的香港人中，很少有人能達到她那樣的高度。更重要的是，成就斐然的她依然活躍在業界，影響深遠。」



LIA倫敦國際獎創意獎華文創意獎（LIA Chinese Creativity Awards），今日（9月2日）下午在Facebook官方帳號發帖文悼念Kitty：「驚悉香港廣告創意領袖 Kitty Lun 倫潔瑩女士離世，我們深感悲痛與不捨。Kitty在數十年的創意生涯中留下了無數令人難忘的作品，也以她的才華、熱情與專業精神影響了一代又一代廣告人。她一直給予 LIA華文創意獎珍貴的支持，並曾擔任評審，與我們共同見證和鼓勵華文創意的成長。感謝Kitty曾經帶給這個行業的一切，也感謝她與LIA一路分享的信任與情誼。謹致最深切的哀悼。願安息。」



Lia Chinese Creativity在官方帳號發文悼念Kitty Lun。

翻查資料，倫潔瑩最後一份職業為Facebook Creative Shop創意熱店大中華區主管。她畢業於香港浸會學院傳理系，曾於2008年獲香港浸會大學頒發傑出傳理人（公關廣告傳播）獎，再於2018年獲浸大頒發傑出校友獎。

Kitty Lun倫潔瑩。（IG圖片）

根據浸大網頁，倫潔瑩於浸會學院畢業後，在美國紐約雪城大學取得廣告學碩士學位，回港後開始從事廣告創作，先後在李奧貝納、麥肯、靈智等跨國廣告公司擔任執行創作總監及總裁等要職。她亦曾任睿獅廣告傳播中國區董事長/首席執行官，其間睿獅在中國和香港地區的業務取得龐大增長，更成為2014及2015年度獲獎最多的中國廣告企業。

倫潔瑩亦是香港1990年代最多產的公益廣告創作人，被譽為公益廣告之母，作品包括《生命冇Take 2》、《香港勝在有ICAC》等。她多次獲頒十大傑出女廣告人獎，以及於2005年獲紐約廣告節終身成就獎等，更在2013年獲美國《廣告時代》雜誌評為年度中國女廣告人之一。

Kitty著名公益廣告作品包括《生命冇TAKE 2》。(網上圖片)

另外，她於2014年帶領團隊，以Human Traffic Sign廣告項目，在法國康城贏得金獅獎項，並在全球眾多創意獎中贏得超過100個獎項，成為2014至15年度《The Gunn Report》中全球獲獎最多的作品。她本人亦曾在全球多個國家和地區的創意獎擔任評審委員及評審團主席。

據了解，倫於本周一（8月31日）下午5時許，在火炭麗峯花園泳池游泳，其後疑在水中暈倒，被其他泳客發現，她之後由救生員救起及急救。救護員趕至時，她仍然昏迷，被送往威爾斯親王醫院搶救，惜最終返魂乏術。