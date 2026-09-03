警一周接37宗釣魚騙案失逾$500萬　籲巿民防「順豐」短訊取件通知

過去一周，警方共接獲37宗釣魚騙案，總損失超過$500萬港元。警方在Facebook專頁「守網者」提醒巿民，快遞公司「順豐香港」已停用短訊發送「自取件通知」，巿民如收到務必提高警覺。



「順豐香港」自2025年4月14日起，已將所有自取件通知訊息，全面改為透過由官方手機應用程式「SFHK APP」推送。 換言之，巿民再收到任何聲稱來自「順豐香港」自取件通知的短訊極有可能是詐騙短訊。

快遞公司「順豐香港」已將所有自取件通知訊息，全面改為透過由官方手機應用程式「SFHK APP」推送。換言之，再收到任何聲稱來自「順豐香港」自取件通知短訊，有可能是詐騙短訊。（Facebook「守網者」圖片）

「守網者」稱，近日再有市民收到詐騙短訊，聲稱要處理早前的「淘寶」訂單，訛稱貨件損壞獲安排退款及賠償，要求受害人透過WhatsApp聯絡一名「順豐香港」客服。受害人信以為真，通過WhatsApp視像與「假客服」對話，期間並按「假客服」指示，以視像方式直播操作網上銀行戶口，騙徒乘機竊取登入密碼等資料，結果退款不成，而受害人戶口內近$30萬存款更被轉走至騙徒戶口。

快遞公司「順豐香港」已將所有自取件通知訊息，全面改為透過由官方手機應用程式「SFHK APP」推送。換言之，再收到任何聲稱來自「順豐香港」自取件通知短訊，有可能是詐騙短訊。（Facebook「守網者」圖片）

「順豐香港」近日發出聲明，有三件事一定不會做：

1. 不會要求客戶提供任何個人資料、銀行戶口或密碼

2. 不會要求客戶進行任何匯款或轉賬操作

3. 不會將客戶的來電轉接至第三方或執法部門

守網者提醒巿民：

1. 切勿點擊任何不明短訊內連結

2. 切勿在分享手機螢幕下操作個人網上銀行

3. 收到可疑短訊，即刻用「防騙視伏App」輸入連結或電話號碼查詢

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