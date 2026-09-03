長沙灣工廈變大麻花儲存倉　空氣清新機辟味　警拘兩男涉販毒

警方突擊搜查長沙灣工廈一個毒品儲存倉，檢獲共243公斤懷疑大麻花，市值約港幣5,700萬元，並拘捕兩名男子，涉嫌「販運危險藥物」；警方調查發現，販毒集團曾利用空氣清新機試圖掩蓋大麻的強烈氣味，案件明日（4日）於西九龍裁判法院提堂。



警方檢獲證物。（翁鈺輝攝）

警方毒品調查科行動組3A隊高級督察湯敬培稱，毒品調查科探員於前日（1日）下午在長沙灣一個工廈單位外截查一名41歲本地男子，並在他的手推車上檢獲約44公斤的懷疑大麻花。探員隨即押解該男子到單位繼續搜查，並在內檢獲199公斤懷疑大麻花，再於工廈拘捕另外一名涉案42歲男子。

涉案手推車。（翁鈺輝攝）

經初步調查顯示，涉案毒品儲存倉僅營運數日。42歲被捕人在販毒集團中擔當管理及控制的角色，然後以金錢利誘，招攬另一名涉案男子負責日常管理倉庫及派送毒品等工作。據了解，他們互相認識，均有黑社會背景及報稱任職裝修工人；其中42歲男子疑收取2萬元報酬參與販毒。兩人現正被警方扣留調查，稍後將被控以販運危險藥物罪，案件明日（4日）於西九龍裁判法院提堂。

涉案大麻花。（翁鈺輝攝）

此外，探員在毒品儲存倉內發現空氣清新機，毒販嘗試以不同方法掩蓋大麻散發出獨特而強烈的氣味。若市民發現附近單位長期傳出懷疑大麻的異常氣味，或者懷疑有人利用單位進行犯毒活動，應該立即向警方舉報。

今次行動已成功堵截大批毒品流入市面，對販毒集團造成沉重打擊。警方提醒，毒販利用金錢利誘招攬其他人看管貨物或派貨，但無論擔當任何角色，只要參與販毒活動，都要承擔嚴重的法律後果。切勿以身試法。

警方強調，販毒集團切勿以為藏在幕後，尋找其他人幫忙，即可逃避法律責任。警方會繼續追查毒品的源頭同去向，亦都會追查背後操控及獲利的人士，並將他們繩之於法。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物是非常嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款終身監禁以及500萬元。

涉案紅白藍膠袋。（翁鈺輝攝）

涉案手提袋。（翁鈺輝攝）