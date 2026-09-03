大埔林村河現魔鬼魚群　有釣客出動舢舨捕獲滿載而歸　專家籲放生

網上今日（3日）流傳多段影片，指大埔林村河近城門河口及沿岸水域，出現大批俗稱「魔鬼魚」的魟魚在水中暢游，吸引不少途人停步圍觀及拍照。網上有片段可見，有釣魚客在一艘舢舨上垂釣，疑有最少捕獲9條魔鬼魚，「滿載而歸」。



不少網民紛紛留言表達關注，有人笑言該處已變成「旅遊景點」，亦有許多熱心網民擔心魚群安全，留言呼籲「請保護生命，不要捕獲」、「快啲游返出去大海呀，嗰啲阿伯喺度釣你呀」。網民的擔憂隨即變成現實，有現場直擊的網民透露「頭先見啲阿伯攞晒網同魚桿去捉佢哋」，更有網上片段顯示，有釣魚客成功捕捉到兩條「魔鬼魚」上岸，收獲滿滿。



《香港01》於6年前曾報道過，沙田城門河有魔鬼魚出沒。香港魚類學會會長莊棣華當時表示，俗稱魔鬼魚或鯆魚的「燕魟」，為軟骨魚綱燕魟目的其中一科，因游動時與燕子相似而得名。燕魟身型扁平，尾巴帶刺，有鋸齒及毒腺，被刺中時傷口會腫脹。

牠主要生活在沙泥底，會伏在平坦的沙泥之中，而體型較大的魟類才會在珊瑚礁石間生活，但相對上較少。莊表示，燕魟在香港沿海沙泥底水域如米埔、流浮山，或者吐露港、馬鞍山、烏溪沙及西貢企嶺下海等地甚為常見，偶爾亦會游入河口覓食。

多條扁平身軀、尾部細長如鞭的魟魚在靠近岸邊及淺水區優雅地揮動雙翼游動。（網上片段截圖）

莊續解釋，由於鹹水較重，淡水較輕，河口表面會是淡水，而底部則為鹹水，即使退潮時，河底凹陷位的鹹水亦不會流走，故在河口出現燕魟並不出奇。

對於有釣魚人士捕獲魔鬼魚，莊當時表示，香港有不少野生魚類，濫捕和污染令數量不足昔日十分之一，惟即使魔鬼魚有一定數量，亦千萬唔好以「攞唔盡」的心態對待，提醒釣魚人士，如釣獲一些在水產市場較少見的魚類時，應主動放生。

至於今日的影片顯示，林村河水質清澈，多條扁平身軀、尾部細長的魟魚在靠近岸邊及淺水區優雅地揮動雙翼游動。有影片更拍到多條不同體型的大小魟魚同行，顯示現場有相當數量的魚群聚集，路過市民驚呼「幾條啊！」。

大埔林村河近城門河口及沿岸水域，出現大批俗稱「魔鬼魚」的魟魚。（網上片段截圖）

現場有相當數量的魚群聚集。（網上片段截圖）

路過市民驚呼「幾條啊」。（網上片段截圖）