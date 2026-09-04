西九龍公路比亞迪撞電單車　鐵騎士重傷一度昏迷　司機涉危駕被捕

西九龍公路發生車禍。今日（4日）凌晨3時許，一輛電單車「綿羊仔」沿西九龍公路往葵涌方向行駛，途經奧海城對開時，突然遭後方一輛比亞迪電動車猛撞。鐵騎士人仰車翻，連人帶車向前滑行約20米，電單車繼而再衝前約50米，鐵騎士手腳「磨薑」嚴重擦傷流血，一度昏迷，由救護車送往瑪嘉烈醫院接受治理。警方經調查後，以涉嫌危險駕駛導致他人嚴重受傷拘捕42歲私家車司機。



比亞迪車頭冚凹陷。（李家傑攝）

電單車倒在路旁，警員在場調查。（李家傑攝）

與男傷者同行的女車友表示，和男傷者「Sam」住在葵涌區，份屬車友和街坊，兩人和其他車友於凌晨時分遊車河，其他人「散場」離開後，兩人再到清水灣遊車河。

事發時他們各自駕駛電單車沿西九龍公路慢線回家，Sam駛在前面，雙方保持至少4個車位距離；其間該輛比亞迪由中線切至慢線，車速頗快，估計時速超過100公里。女車友和比亞迪保持至少4個車位距離，行駛一段時間後，比亞迪突然撞向Sam，由於女車友視線被比亞迪完全遮蓋，所以未能看清楚撞擊經過。

傷者一度昏迷。（李家傑攝）

女車友表示，Sam事發後一度沒有反應，經救護員急救後始回復清醒。她不時形容「個心到𠵱家仲（嚇到）跳緊」、「好驚」、「咁大個女未見過呢啲環境」。

司機在場協助調查。（李家傑攝）

據了解，警方初步調查結果和女車友的口供大致相若，私家兩司機通過酒精呼氣測試，有人報稱沒有留意到前方有電單車，因而猛撞對方。

就現場所見，比亞迪車頭冚凹陷，路面遺下血跡，警員封鎖現場調查。

路面遺下血跡。（李家傑攝）

警方經調查後稱，私家車司機姓羅42歲，電單車司機姓徐36歲，頭及手腳受傷。據報，兩車順序沿西九龍公路北行，駛至上址時私家車疑收掣不及撞向電單車。人員接報到場，鐵騎士受傷，半清醒被送往瑪嘉烈醫院治理。警方以涉嫌危險駕駛導致他人嚴重受傷拘捕私家車司機。