港鐵MMA‧有片︱何文田站兩男爭位爆衝突　男子遭鎖頸：透唔到氣呀

今日（4日）網上社交平台流傳一段影片，可見港鐵列車駛至何文田站時，兩名黑衫男子在車廂內爭執扭鬥，其中一名中年男子報稱被拳打，以手箍住對方頸項；被鎖頸男子大叫「透唔到氣」。在場有乘客充當「和事佬」勸交，最終成功分隔二人。



兩名黑衫男子在車廂內爭執打鬥，一人被箍頸。有乘客充當「和事佬」勸交，伸手分隔二人。（網上影片截圖）

影片可見，兩名同樣穿黑色衫的男子扭作一團，中間一人嘗試分隔他們，不斷勸解，並透過廣播器向通知港鐵職員「有人打架受傷」。

其間中年男高呼斥喝：「佢打咗我兩拳，我梗係唔畀佢走啦！」和事佬勸導着他放手，對方不會離開；惟中年男激動駁斥：「唔會走？我唔信呀！我等警察！」

和事佬繼續好言相勸：「分開先，你夾住我隻手呀！」被箍頸的男子一度抽出右手反擊，企圖抓著中年男的耳朵，怒罵：「仲箍住我！大佬我透唔到氣呀！」

和事佬著中年男放手：「分開先，你夾住我隻手呀！」箍頸男稍為鬆開。（網上影片截圖）

和事佬捉著被箍頸男的手，冷靜地勸阻：「大家放手，放手先，大家都放手，大家都放鬆先，我幫你捉住。」中年男終於放手，並拾回跌在地上的眼鏡；對方亦高舉雙手以示不具備攻擊意圖，影片到此結束。

事件引起網上熱論，有網民留言指：「港鐵格鬥已變成生活習慣」、「又黎港鐵擂台，好心喇，部車又（有）幾大，人又逼，一定有碰撞嫁喇，一睇電話就有依啲新聞，真係影衰香港」。

警方回覆《香港01》查詢指，事件發生於昨日（3日）下午5時許，港鐵何文田站3號月台車廂內，有兩名分別25歲及58歲男子疑因爭位爭執。其間有人失平衡，摑到另一人的臉，導致進一步動手打架。人員接報到場，經調解下二人和解，案件列「紛爭」，二人毋須送院。