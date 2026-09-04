海關搗21間派對房間涉提供侵權卡拉OK　拉5人侵犯版權

香港海關於7月28日至9月3日採取代號「喜鵲」的特別執法行動，打擊涉及侵權卡拉OK歌曲的違法活動。行動中，海關突擊搜查全港多區21間派對房間，檢獲21套預載有懷疑侵權卡拉OK歌曲的播放裝置、一台載有懷疑盜版電子遊戲的遊戲機、一批電視及影音器材，估計市值共約60萬元，並拘捕5名派對房間負責人及員工涉嫌違反版權條例。



海關檢獲21套預載有懷疑侵權卡拉OK歌曲的播放裝置、一台載有懷疑盜版電子遊戲的遊戲機、一批電視及影音器材，估計市值共約60萬元。（蔡正邦攝）

海關版權及商標科技罪案調查組高級調查主任林依泰指，海關留意到市面情況，加上利用大數據系統進行分析，發現有派對房間在業務過程中向顧客提供侵權卡拉OK歌曲。海關經過深入調查，以及在版權擁有人的協助下，鎖定多個場所並採取執法行動。

行動中，海關動員超過100名人員，在港、九、新界各區突擊搜查21間派對房間，一共檢獲21套懷疑侵權卡拉OK播放機及一套遊戲機，估計市值60萬元。行動中，海關拘捕3男2女（年齡介乎28至44歲）包括場所負責人及員工，他們涉嫌違反版權條例，所有被捕人士現正保釋候查，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

海關留意到，有不法份子為了吸引本地顧客光顧，在卡拉OK播放機內，預載過萬首本地流行歌曲，當中包括舊歌，更有今年新推出的受歡迎本地歌曲。林依泰提醒，即使一間派對房間的歌庫齊全，更新速度快，亦不代表有適當授權，派對房間經營者反而更有責任確保使用的歌曲及影音來源合法。

林依泰指，涉案派對房間負責人警覺性非常高，採用自助形式經營，沒有職員駐場。派對房間只會在社交平台提供收費價目或場所大概位置，直至顧客繳付費用後，才在活動當日提供詳細地址及相關大門密碼。他指，這種隱蔽式的經營手法，大大增加了海關偵查及執法的難度。

海關提醒經營者，自助預約、電子付款、密碼入場或遙距管理只是營運模式的改變，不會改變經營者在版權法下的責任。不論有沒有職員在場，只要在業務過程中向顧客提供侵權的歌曲或遊戲，即屬違法。

海關重申，會繼續密切監察市場情況，利用大資料系統在網上巡查，並與版權擁有人保持緊密聯絡，繼續全方位在不同層面，涉及不同業務範疇內打擊侵權活動。

根據《版權條例》，任何人未得版權擁有人的特許下，為任何貿易或業務目的，或在任何貿易或業務過程中管有侵犯版權複製品，或其令任何人使用該侵犯版權複製品，即屬違法。 一經定罪，最高可被判每件侵權品罰款5萬元及監禁4年。

海關亦提醒業界，在購買、租用或由供應商提供一部已經預載卡拉OK播放機時，不等於自動取得版權授權。 經營者應主動核實所有歌曲、音樂錄影及卡拉OK影片是否已經得到適用於香港商業用途的授權。如果有疑問，可向相關版權擁有人作出查詢。

海關版權及商標調查科科技罪案調查組高級調查主任林依泰呼籲，市民應該尊重智慧財產權，切勿光顧侵權歌曲或遊戲場所。（蔡正邦攝）

另外，海關呼籲市民應該尊重智慧財產權，切勿光顧侵權歌曲或遊戲場所，並提醒市民在預訂派對房間時，可以留意以下幾點：

第一，我們不要只看廣告字眼，例如無限歌庫、最新歌即日更新或任玩任唱的宣傳字眼。 應該留意商戶是否清楚列明店舖資料、聯絡方法、收費安排、預約條款，以至能否就所提供的歌曲、音樂錄影及遊戲來源作出合理說明；

第二，市民可以向經營者查詢歌曲、音樂錄影或遊戲的內容來源；

第三，市民應該光顧信譽良好的商戶，並保留預約、付款及宣傳紀錄；

第四，如果有任何懷疑侵權活動，歡迎向海關舉報。市民可以致電海關24小時舉報熱線182 8080,或透過舉報罪案專用電郵crimereport@customs.gov.hk，或在網上填寫表格，向海關舉報相關的侵權活動。