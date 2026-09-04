瑪嘉烈醫院兩女病人疑藏毒　揭兩男偷運毒品入病房　4人全告被捕

警方近日接獲瑪嘉烈醫院職員報案，指發現兩名留院女病人藏有懷疑危險藥物。人員經調查後，發現有不法份子運送毒品至醫院病房，於是採取行動拘捕四名男女，包括該兩名女病人。



警方發現有不法份子運送毒品至醫院病房，行動中共拘捕4名男女。（警方提供）

警方稱，近日接獲醫院職員報案，指發現兩名留院病人藏有懷疑危險藥物。深水埗警區特別職務隊經調查，發現有不法份子運送毒品至醫院病房，於8月29至9月3日採取行動，共拘捕4名男女，包括兩名21歲及22歲本地男子涉嫌「販運危險藥物」；兩名42歲及63歲本地女子涉嫌「藏有危險藥物」，其中22歲男子同時涉嫌「未能出示身份證明文件」被捕。行動中檢獲約30克懷疑氯胺酮、53粒懷疑海洛英及少量懷疑可卡因，毒品總市值約2萬元。

兩名被捕男子現正被警方扣留調查，他們將會被暫控「販運危險藥物」罪，案件於明日（9月5日）在九龍城裁判法院提堂；兩名被捕女子已獲准保釋候查，須於10月上旬向警方報到。

警方近日接獲瑪嘉烈醫院職員報案，指發現兩名留院病人藏有懷疑危險藥物。（警方提供）

警方表示，十分重視打擊販賣毒品活動，並譴責不法份子運送毒品至病房，罔顧病人安全及影響醫院運作。

警方重申，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁。警方呼籲市民切勿以身試法。