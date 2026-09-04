港鐵北角站外爆污水渠｜渠務署洗渠泵污水　勘察揭私家渠嚴重破損

港鐵北角站內昨日（3日）有污水從天花流下，大堂亦有積水；有網民指現場傳出惡臭。港鐵其後宣布，由於北角站外有渠務事故，北角站B1、B2、B3及B4出入口一度關閉。記者昨午到場視察，見已停止漏水，惟站內外仍臭氣熏天；有工程人員則在地面搶修。



渠務署今日（4日）於Facebook專頁「下水水」發文指，署方昨日凌晨派員，以高壓水槍清洗附近淤塞的公共污水渠；及至昨午獲悉北角站內有污水滲漏，再派員泵走站外污水渠內的污水。經閉路電視勘察，發現該站附近一私家路段污水渠嚴重破損。署方與物管協調後緊急維修，已於今早約5時完成相關工程。



渠務署人員以閉路電視勘察，港鐵北角站附近私家後巷一段地下污水渠嚴重破損。（FB 「下水水」）

渠務署指，昨日（3日）凌晨約2時接獲港鐵通知，港鐵北角站附近有公共污水渠淤塞。署方隨即派員到場，以高壓水槍清洗該段污水渠，淤塞情況在清洗後已得到緩解。

至昨午約2時，署方獲悉北角站內懷疑有污水滲漏，再派員到場視察，並安排泵走站外污水渠內的污水，作為緊急應變措施，令情況大為改善。渠務署經初步調查，懷疑滲漏與私家後巷內的私人污水渠有關，已安排人員進行閉路電視勘察，找出滲漏原因。

北角站內有積水，大堂天花亦有水流下，網民形容站內傳臭味。（Thrteads/duntbotherme影片截圖）

渠務署續指，今日（4日）凌晨，署方為港鐵北角站附近私家後巷一段地下污水渠，進行緊急閉路電視勘探，發現該段私家污水渠有嚴重破損，有關破損位置當時沒有任何工程進行中。經與相關物業管理處溝通後，署方隨即為受損渠管進行緊急維修工程，並已於今早約5時完成。渠務署會聯同屋宇署，繼續與涉事物業管理處跟進其私家地段內排污系統的復修工程。

9月3日下午北角站內有積水，大堂天花亦有水流下。（Thrteads/e2u_0f圖片）

由網民上載的圖片可見，昨午北角站有出入口鐵閘拉上，大堂有積水，同時天花亦有水流下。工作人員用鐵欄圍封，並清理積水。有網民留言「北角地鐵疑似爆水管，成地都係水」。亦有網民表示：「上緊扶手心諗點解咁臭...」

▼9月3日港鐵北角站漏水情況▼

北角站內有水漬。（Thrteads/e2u_0f圖片）