太子站外持花束喊口號　國安處拉3人　消息：包括前區議員馮競文

警方稱發現有人於8月31日晚上在港鐵太子站外手持花束站立，並叫喊具煽動性的口號，有關人士涉嫌散播假消息，以謊言攻擊香港特區政府及抹黑警隊，意圖煽動他人引起對香港特區政府及執法部門的憎恨。警務處國家安全處於9月3日在港島及九龍區採取執法行動，以涉嫌違反《維護國家安全條例》第24條，即「出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為」罪拘捕3名涉案人，包括兩男1女，（年齡介乎33至79歲）。消息稱，被捕女子為前區議員馮競文。



警方在行動前取得法庭搜查令，搜查各被捕人的住所及檢取相關證物。所有被捕人現時仍然被扣留調查，拘捕行動仍然繼續。

警方稱發現有人於8月31日晚上在港鐵太子站外手持花束站立，並叫喊具煽動性的口號。（資料圖片）

警方強調，所謂「831事件」並無事實根據，別有用心的人藉此散播謊言、攻擊香港特區政府及抹黑警隊，企圖以危害社會安寧的手段達致其政治目的。有關行為涉嫌干犯「出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為」，屬嚴重罪行，首次定罪可被判處監禁七年。

警方將繼續堅持有法必依、執法必嚴、違法必究，依法有效防範、制止、懲治任何危害國家安全的行為和活動。

國安署拘捕兩男一女涉及煽動罪。（資料圖片）

消息稱，警方於8月31日晚上發現有人於港鐵太子站外手持花束站立，期間有人叫喊具煽動性口號，並有網媒記者手持黃傘在現場直播報導事件。

消息人士指出，其中被捕的一男一女分別是陳冠旭及前區議員馮競文，二人為「旺角鳩嗚團」成員。陳冠旭於2020年曾因「參與非法集結」罪被捕，其後於2021年1月至2022年6月期間，在社交媒體發佈44則煽動性帖文，意圖煽動「港獨」及引起他人憎恨或藐視中央或特區政府，於2022年9月被判監5個月。

馮競文則曾於1998年至2004年擔任九龍城區議員期間，向區議會呈交虛假單據，誇大租金金額，詐騙35萬元租金津貼，被判罪成及監禁18個月。馮過往曾參與2014年的非法佔領行動，並因阻礙警方於銅鑼灣清場，被警方拘捕。本年6月，馮亦曾在銅鑼灣舉起煽動性手勢，被警方帶走調查。

另一被捕譚姓本地男子，消息指有心理發展障礙問題，疑被唆擺參與是次活動。