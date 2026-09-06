希慎道Tesla撞鐵馬｜警:交警恐擠塞阻緊急服務　亮警示燈逆線駛入

銅鑼灣前日（4日）傍晚，有Tesla私家車攔腰撞向警察電單車。網上早前流傳車CAM片段可見，警察電單車當時亮起閃燈，一度逆線行駛。Tesla司機懷疑收掣不及攔腰撞向鐵馬，警員人仰車翻倒地。



警方今日（6日）指，初步調查顯示，事發時港島總區交通部執行及管制組人員正前往希慎道執行交通管制任務。由於交通嚴重擠塞會令緊急服務受阻，該人員為迅速趕往現場，遂亮起警示燈逆線進入希慎道，期間發生意外。案件現已交由港島總區交通部特別意外調查隊跟進調查。



涉事Tesla車頭受損、前車牌當場撞至脫落飛墮地上。（Facebook突發馬路車cam大全/Lu Da Silva）

事發於前日（4日）傍晚近6時，一輛警察電單車與一輛Tesla私家車，在希慎道與開平道交界相撞，當時有網上相片顯示，警察電單車翻側擱在路邊；Tesla則車頭受損，車牌當場撞至飛脫地上。駕駛電單車的警員腳腰受傷，由護員送往律敦治醫院接受治理。

警方指，正調查9月4日下午約6時在銅鑼灣希慎道發生的一宗交通意外，涉及一輛警察電單車及一輛私家車。事件中一名警員受傷，他送院時清醒，現時情況穩定。

警察電單車翻側橫亘擱於路邊。（Facebook突發馬路車cam大全/Lu Da Silva）

網民昨日（5日）上載相關「車Cam」，但影片左右掉轉，拍下經過的私家車停在兩街交界的「黃格仔」位置，該輛Tesla由利園商場駛出，適時一輛亮起閃燈的警察電單車懷疑因上址交通擠塞，所以一度逆線行駛，趕去執行職務。

Tesla司機懷疑視線被其他車輛阻擋，懷疑收掣不及攔腰撞向警察電單車，警員人仰車翻倒在地上，現場冒出一陣白煙，警員站起身後，嘗試扶正電單車，兩名途人見狀上前協助攙扶受傷警員，片段便結束。

▼車Cam影片截圖▼

