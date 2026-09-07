警一連三日西九龍打擊交通違例　拘捕6名醉駕男　扣9車涉非法改裝

警方於9月4日至6日一連3日在西九龍區內打擊交通違例罪行，行動中6名男子涉嫌「酒後駕駛」被捕，另有9輛車懷疑被非法改裝或不符合法例規定，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》被扣留檢驗。



警方一連3日在在西九龍區內打擊交通違例罪行。（警方提供）

西九龍總區交通部執行及管制組人員9月4日至6日在區內執法，打擊「酒後駕駛」、「藥後駕駛」、「非法賽車」、「超速駕駛」及「非法改裝行動」等罪行。

行動期間，警方共拘捕5名本地男子及1名巴基斯坦籍、持香港身份證的男子，年齡介乎30至49歲，涉嫌「酒後駕駛」。此外，警方向11名因呼氣樣本含有酒精但尚未超過法例訂明限度的人士發出警告。

警方利用隱型戰車在區內，例如大埔道、龍翔道、呈祥道、西九龍公路及西九龍走廊等的快速公路巡邏，重點打擊非法賽車及超速活動。

行動中，人員發現共5輛電單車、2輛私家車及2輛貨車懷疑被非法改裝或不符合法例規定，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》。經初步檢驗後，有關車輛懷疑涉及的改裝包括：改裝「死氣喉」、車身過高及擋風玻璃破裂等。有關車輛已被扣留在九龍灣車輛扣留及檢驗中心待進一步檢驗。

西九龍總區交通部將繼續加強執法打擊酒後駕駛、非法改裝車輛及其他交通違例事項，透過嚴厲交通執法行動確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。警方呼籲駕駛人士，切勿以身試法。