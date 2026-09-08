海關連破2宗航空旅客販毒案　檢1100萬元毒品、吸煙產品拘兩男

​香港海關日前（6日）在香港國際機場偵破2宗涉及航空入境旅客的販毒案件，共檢獲約7.5公斤懷疑可卡因、約16公斤懷疑氯胺酮、52支未完稅香煙、一件懷疑另類吸煙產品及四盒懷疑第一部毒藥，市值共約1100萬元，並拘捕2名男子。



海關一共檢獲約7.5公斤懷疑可卡因、約16公斤懷疑氯胺酮、52支未完稅香煙、一件懷疑另類吸煙產品及四盒懷疑第一部毒藥，市值共約1100萬元，並拘捕2名男子。（海關提供圖片）

海關一共檢獲約7.5公斤懷疑可卡因、約16公斤懷疑氯胺酮、52支未完稅香煙、一件懷疑另類吸煙產品及四盒懷疑第一部毒藥，市值共約1100萬元，並拘捕2名男子。（海關提供圖片）

海關一共檢獲約7.5公斤懷疑可卡因、約16公斤懷疑氯胺酮、52支未完稅香煙、一件懷疑另類吸煙產品及四盒懷疑第一部毒藥，市值共約1100萬元，並拘捕2名男子。（海關提供圖片）

首宗案件中，一名48歲日本籍男旅客日前（6日）從泰國曼谷飛抵本港。海關人員替他進行清關時，在其寄艙行李內發現約7.5公斤懷疑可卡因，並在其隨身行李內發現52支未完稅香煙，遂把他拘捕。

第二宗案件中，一名34歲英國籍男旅客日前（6日）從英國倫敦飛抵本港。海關人員替他進行清關時，在其寄艙行李內發現約16公斤懷疑氯胺酮，並在其隨身行李內發現1件懷疑另類吸煙產品及4盒懷疑第一部毒藥，遂把他拘捕。

首宗案件的被捕男子已被控一項販運危險藥物罪、一項管有應課稅品罪及一項未有向海關人員申報管有應課稅品罪。第二宗案件的被捕男子則已被控一項販運危險藥物罪、一項進口另類吸煙產品罪及一項管有第一部毒藥罪。兩宗案件將於今日（8日）在西九龍裁判法院提堂。

海關表示，會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。

市民可致電海關二十四小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。