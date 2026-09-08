港鐵尖沙咀站集體逃票　拍卡一次最多7人行　警接報36人試圖衝閘

近日網上流傳片段，顯示港鐵尖沙咀站有至少19人集體「衝閘」逃票，一名疑為導遊的女子，拍一次卡隨即有多人「掹衫尾」出閘離開，最多一次涉及7人。事件引起網民譁然，批評為何沒有職員阻止。



港鐵回覆指，事件發生於上月23日晚上約11時許，有乘客於尖沙咀站未有繳付正確車資出閘，港鐵已就事件報警。警方稱，9月5日上午10時39分接獲港鐵職員報案，指事發於8月23日，車站閘口位置，有36人試圖跟着一名男子出閘，案件列雜項跟進。



一名男子拍攝衝閘情況。（Threads@samilivehk片段截圖）

根據網上片段，一名戴鴨舌帽、蓄馬尾、穿黑色T裇灰色背心的女子，於閘機前拍卡付費，閘門打開後即有多人魚貫而出，他們都沒有付費「一個跟一個」出閘。一名男子在出閘口外用手機拍攝情況，此行為重複約五次，分別有4人、7人、4人、2人、2人出閘，最後另有兩人有同樣舉動，但沒有成功，只能單人出閘，在場有人催促各人「行快啲」。

發帖者稱，疑似大陸旅行團導遊手持約10張車票，帶領30多名團友集體「闖關」出閘：「導遊『嘟』一次票，幾位團友就順勢蜂擁而出，閘機因偵測到異常情況，即時亮起紅燈。」從片段所見，最多一次放行7個人，整個過程持續數分鐘，沒有港鐵職員發現或制止。

+ 16

片段引起大量網民討論，紛紛於帖下留言，有人形容事件誇張，多人批評港鐵未有執法，不理解為何沒有職員阻止；有網民更認為以往採用的旋轉棍閘才可以防止這類情况。

港鐵回覆《香港01》查詢指，留意到網上片段，十分重視有關情況。經翻查閉路電視片段，相信事件發生於8月23日晚上約11時許，公司已就事件報警，並會於車站多加留意。乘客若發現懷疑有違反附例的行為，可盡快通知車站職員，以便即時作出跟進。