有片︱屯門大興邨兩男深夜爭執糾纏倒地　女子力勸大叫：唔好啦！

網上今日（8日）流傳兩段影片，可見屯門大興商場地下，疑有兩名男子在一間便利店外爭執，雙雙倒地糾纏，一名女子從旁力勸高呼：「唔好啦！唔好啦！」、「唔好咁呀！我報警喇！」據了解，事件疑涉及有人醉酒，一名男子需要送院。



影片可見，屯門大興商場地下一間便利店外，有人爭執倒地，數名男女勸阻；其中一名黑衫男一度作勢揮拳衝向倒地人士，被身旁橙衫男制止。(Threads@yy_hang1226影片截圖）

兩段影片中可見，有人疑糾纏雙雙倒地，在場另有兩男一女，其中一名黑衫漢一度作勢揮拳並衝向倒地人士指罵，被旁邊的橙衫男搭膊制止安撫；一名黑衫女則一直在倒地人士旁邊勸阻，不斷呼叫：「唔好啦！唔好啦！」惟倒地人士繼續糾纏，她無奈稱：「唔好咁呀！我報警喇！」有途人亦上前了解。

+ 1

警方表示，今日（8日）凌晨約零時18分接獲報案，指屯門大興邨近大方街有一名男子懷疑醉酒，大叫大嚷，另一男子上前干涉，雙方發生爭執，並有肢體碰撞，同告倒地。懷疑醉酒的55歲吳姓男子報案，聲稱遇襲。

警方接報到場，二人聲稱沒有打架，吳男與66歲周姓男子，同樣擦傷手指；吳男由救護車送院，周男則拒絕送院，聲稱會自行求醫。警方亦向鄰近便利店負責人了解，經調查後，將案件列作「發現醉酒人士」、「糾紛」及「有人意外受傷」處理，無人被捕。