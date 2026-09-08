尖沙咀古蹟辦血牛頭｜持行街紙印度男個人原因擺低　初步不涉刑事

尖沙咀昨日（8日）發生恐怖「屍體發現」案，一個染血牛頭被人放在彌敦道136號古物古蹟辦事處門外。警方經調查後，相信事件與一名持「行街紙」的印度籍男子有關，相信是個人原因問題，暫未見涉及刑事成份，惟他未能出示身份證明文件，涉嫌「非法入境」被捕，現正被扣留調查。警方正循個人信仰、精神狀況等問題了解。



昨日（8日）所見，古蹟辦門外被人放置了一個血淋淋的牛頭，口中更插著枝葉。（讀者圖片)

警方稱，昨日（7日）晚上7時18分接獲一名男子報案，指發現有人在彌敦道136號外放置一個牛頭。案件列求警調查，由油尖警區支援組第一隊跟進。

警方經翻查閉路電視片段及深入調查後，今日（8日）凌晨1時31分，在尖沙咀區截查一名懷疑與案有關的45歲非華裔男子，他於調查期間未能出示身份證明文件，涉嫌「非法入境」被捕，現正被扣留調查。

據了解，涉案男子為印度人，持「行街紙」，疑因個人原因擺放該牛頭。警方指，現階段無刑事成份，案件列求警協助。

昨日（8日）事發後，警員到場用膠袋笠住牛頭，隨後帶走調查。

昨日（8日）事發後，警員到場發現該血淋淋的牛頭，口中插著一棵枝葉。據了解，有附近報紙檔職員於下午6時左右發現牛頭，但並未見到誰人放下。職員稱，多年來從未遇過同類事件，亦不清楚放牛頭的原因。警員事後用黑膠袋將牛頭笠住，隨後放上警車帶走作證物。