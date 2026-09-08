有片｜旺角洗衣街警員埋伏　撳地制服電騙騙徒　拘24歲雙程證男

今日（8日）網上廣傳一條長約45秒的片段，可見數名身穿制服的警員，在旺角洗衣街17號一間學校對開，合力將一名男子撳在地上制服。期間警員大叫「差人」宣示自己身份，再大喝「等陣、睇住、放手」。不足半分鐘，該名男子已被反手鎖上手銬，由警員帶上警車。據了解，警方正調查一宗電話騙案，在上址埋伏拘捕到來收款的騙徒。



一名男子被多名警員撳地制服，鎖上手銬帶上警車。(網片截圖)

網上片段可見，多名軍裝及便裝警員將一名男子撳地制服，另一對男女在旁疑向警員指出事發現場位置。拍片者未知發生何事，並在片段中加上字幕：「啱啱經過，唔知發生咩事」。

據了解，事件涉及電話騙案。本周一（9月7日）上午11時半左右，姓陳72歲老翁接獲騙徒來電，對方自稱其兒子，因涉及刑事案件急須10萬元保釋金。陳翁遂將錢分兩次於洗衣街街頭交予騙徒，其後他懷疑自己受騙，於是報警。

翌日（9月8日）上午10時50分，另一名姓何63歲男子接獲騙徒來電，對方同樣自稱為其兒子，要求提供款項作緊急援助，相約在上述地點交收。何男懷疑對方為騙徒，於是報警。警方提前於上址埋伏，並在何男與騙徒交收款項時，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」採取拘捕行動。被捕男子姓陳24歲，持雙程證，案件由旺角警區刑事調查隊第二隊接手跟進。