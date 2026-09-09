74歲退休男子誤墮保險釣魚短訊　急於退保　失逾$65萬

警方於Facebook專頁「守網者」分享一宗涉及保險短訊的騙案，案中受害人損失65萬元。



一名74歲退休男子，日前收到一個假冒「保險公司」短訊，指他成功投保，如欲退保，必須透過WhatsApp聯絡「客服」。受害人信以為真，隨即聯絡對方，並按其指示登入網上銀行進行「退保驗證」。

騙徒指示受害人將所謂「驗證碼」，輸入到網上銀行的「轉賬金額」欄位，亦即以為自己做驗證，其實是親手轉錢出去；騙徒更聲稱「驗證失敗」，要求事主多次輸入。受害人照做後，最終被轉走逾65萬港元。完成轉賬後，受害人才驚覺受騙，隨即報案。

警方提醒巿民小心保險釣魚短訊。（Facebook守網者圖片）

「守網者」指，巿民突然收到「你已經成功投保！」這類短訊，第一反應可能是感到奇怪而急於取消。騙徒正正就是利用驚被扣錢、急住退保的心理，設下陷阱。

「守網者」提醒巿民：

1. 收到不明投保、扣款或續保短訊，要先冷靜，唔好急住回覆或致電

2. 唔好相信短訊內嘅電話、連結或 WhatsApp 聯絡方式

3. 查保單請自行致電保險公司官方熱線或官方應用程式

4. 任何人叫你登入網上銀行並輸入指定數字，請立即停手

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