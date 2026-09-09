海關油麻地旺角小販檔拘7人　檢$100萬冒牌貨　4招教辨真假Labubu

香港海關在內地國慶黃金周假期前夕展開特別行動，打擊售賣冒牌物品。關員早前在旅遊熱點巡查時，發現市面有商戶售賣懷疑冒牌物品，經深入調查及在商標持有人協助下，於9月3日及8日執法，在油麻地及旺角搜查17個固定小販攤檔，當中9個位於廟街、8個位於通菜街。



行動中，海關共檢獲至少約3,100件懷疑冒牌物品，包括手袋、手錶及LABUBU公仔等，估計市值約100萬元。海關亦拘捕7名攤檔負責人（1男6女，年齡介乎34至65歲），涉嫌違反《商品說明條例》。案件仍在調查中，海關不排除有更多人被捕。



海關檢獲大批冒牌Labubu公仔。（羅日昇攝）

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海關版權及商標調查科版權及商標一般調查組第四隊調查主任盧銘濠表示，涉案小販攤檔以低至市場零售價四分之一的價錢，出售懷疑冒牌物品。據知每件貨品售價約數百元。從海關展示的證物可見，檢獲的冒牌貨品冒牌貨品包括多隻Labubu公仔，亦有大批假冒CHANEL、COACH、YSL、Dior等名牌的手袋，以及勞力士手錶等。海關正調查冒牌物品的來源地。

海關共檢獲至少約3,100件懷疑冒牌物品，包括手袋、衣服及玩具等，估計市值約100萬元。（羅日昇攝）

海關指出，消費者可根據貨品的包裝印刷細節、手工、價格、以至提供官方防偽查詢，分辨LABUBU公仔真偽：

1. 包裝盒印刷：真貨包裝盒印刷精緻，色彩鮮明，線條清晰；假貨則因為成本、技術等原因印刷細節及質素較粗糙，色彩暗淡，線條模糊。

2. 手工：真貨手工精細，有9隻牙齒，印刷清晰，排列均勻、整齊；假貨通常牙齒數量有異，排列參差，膠水及顏料溢出及不均勻。

3. 價格：是次檢獲假貨售價僅為真貨約四分之一，與正貨相距甚遠。

4. 官方防偽查詢：真貨的包裝盒背面貼有官方防偽標籤，使用官方提供的防偽查詢輸入防偽碼後，會顯示為「泡泡瑪特正品」；假貨的包裝盒背面，則未必一定貼有防偽標籤，即使包裝盒有「防偽碼」，在使用官方防偽查詢輸入時，亦會顯示為「防偽碼錯誤」。

海關檢獲大批冒牌Labubu公仔。對比之下，真貨有9隻牙齒、手工精細；相反，假貨通常牙齒的數量有異、排列參差。（羅日昇攝）

海關指出，內地國慶黃金周假期將至，海關會繼續加強巡查及採取執法行動，嚴厲打擊各類售賣冒牌物品的活動，以保障本地消費者及訪港旅客的權益。

海關提醒消費者，應該光顧信譽良好的店舖；如有懷疑，應向相關的商標持有人或他們的代理商查詢。海關亦提醒商戶切勿出售冒牌物品；採購物品時亦應小心、謹慎。售賣冒牌物品屬於嚴重罪行，需要負上刑責。根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

市民可以致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶 crimereport@customs.gov.hk，或網上表格，舉報懷疑冒牌的活動。