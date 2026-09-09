有片｜油塘泊車爭執變武鬥　反光衣男擸鐵通猛扑　對手當場倒地

今日（9日）網上瘋傳一段影片，一輛白色小巴及一輛田螺車停在油塘一馬路中間，兩名男子發生激烈口角，粗口橫飛。其中一名身穿黃色反光衣的男子，情緒激動走近對方稱：「X你老X，點X樣呀！」兩人推撞期間，反光衣男其後用鐵通，直接扑向對方頭部，發出清脆「咚」一聲。被扑頭男子受重擊後，隨即失平衡向前倒地，躺臥田螺車的右前輪位置，反光衣男隨即開門上車收起鐵通，再下車查看對方情況。有目擊者呼：「嘩！Oh shxt，佢拎嗰碌棍打X冧人喎！你老X擸棍喎！」



另一段影片可見，被拆頭男子由兩名軍裝警員合力攙扶走到路邊。帖主稱涉事田螺車霸佔小巴位，被小巴司機怒斥，之後有人懷疑不忿被鬧，持武傷人：「玩唔起，擸架撐MMA。」影片引起網民熱議，有人斥「隨時死人，好癲！」、「企圖謀殺！」、「咁遠都聽到咁大聲，佢都好重手喎！」警方經調查後，兩名涉案男子雙雙被捕，被扑頭的69歲男子清醒送院治理。



一輛白色小巴及一輛田螺車停在馬路中間，兩名男子發生激烈口角，粗口橫飛。其中一名身穿黃色反光衣的男子，情緒激動走近並用長條狀物體，直接扑向對方頭部，發出清脆「咚」一聲。被扑頭男子受重擊後，隨即失平衡向前倒地。（threads@lyz_.013）

警方表示，今日（9日）傍晚6時半，接獲一名69歲姓張旅遊巴司機報案，指在油塘崇信街2至18號，因泊車問題與一名混凝土車司機爭執；亦有途人報案指，有人在上址打架。警方接報到場，經調查後相信，混凝土車51歲姓曾男司機，曾以一支長1米的鐵通襲擊張男，其間張男亦曾以身體碰撞對方。警員遂分別以涉嫌「普通襲擊」及「襲擊致造成身體傷害」，拘捕張男及曾男。張男頭部受傷，清醒送聯合醫院治理。

一輛白色小巴及一輛田螺車停在馬路中間，兩名男子發生激烈口角，粗口橫飛。其中一名身穿黃色反光衣的男子，情緒激動走近並用長條狀物體，直接扑向對方頭部，發出清脆「咚」一聲。被扑頭男子受重擊後，隨即失平衡向前倒地。（threads@lyz_.013）