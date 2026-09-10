假冒官員騙案｜19歲女大專生收報酬做特務　送假文件涉$180萬被捕

警方破獲假冒內地官員的電話騙案，拘捕一名19歲本地女大專生。涉案女子疑受騙徒利誘，收取8,000元報酬充當「特務」，並向受害人出示假公安證件及派發偽造「保密協議」。她涉及至少3宗案件、總騙款達180萬元，涉嫌「以欺騙手段取得財產」被捕。



警方檢獲假公安證件、保密協議等證物。（黃偉民攝）

西區警區重案組第一隊高級督察郭愉勤陳述案情，指西區警區在9月7日接獲兩宗假冒官員電話騙案，騙徒假扮廣東省公安人員稱受害人參與洗黑錢，要求他們交付保證金證明自己清白。兩名受害人按騙徒指示將共約130萬元轉賬至指定銀行戶口作保證金，其後懷疑受騙遂報警求助。人員經深入調查及情報分析，成功鎖定一名19歲本地女子，涉嫌充當騙徒的「特務」，向受害人送遞僞造的保密協議，並出示假公安證件，以獲取受害人的信任。

警方昨日到涉案女子的住所將她拘捕，並在住所內搜獲相關證物，包括一張虛假的警察委任證及一張虛假的公安證，被捕人暫時涉及至少4宗「以欺騙手段取得財產」案件，總涉案金額約180萬元，涉案金額最大的案件為64萬元。該被捕人將被控四項「串謀詐騙」罪。案件將於明日（11日）上午在東區裁判法院提堂。

據了解，被捕人為一名大專生，她起初接獲詐騙電話，惟騙徒並未騙取其金錢，反而以8,000元報酬招攬她執行「特務工作」。

警方在調查期間，成功追查並發現另一名尚未報案的受害人，及時阻止他向騙徒交付金錢。被捕人現正被扣留調查，稍後將被控以相關罪名，案件將於東區裁判法院提堂。警方提醒，市民如曾遇上自稱廣東省公安的可疑人士，懷疑受騙，可即致電：3660 6611/ 5467 5063與西區警區重案組第一隊聯絡。

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警方指出，騙徒在電話內多數指對方涉嫌在內地洗黑錢，並會講出對方的背景或姓名，令對方信以為真。警方又呼籲，詐騙集團常利用受害人恐懼心理，以高壓手段強迫受害人定期「報到」及孤立受害人，甚至以「戴罪立功」為名誘使他們充當「特務」上門交收或派假文件。市民務必提高警惕。警方特別提醒年輕人及留學生，切勿輕信騙徒，協助詐騙同樣要負刑責，隨時由受害者變被告。

警方重申，「以欺騙手段取得財產」屬於極之嚴重的罪行，一經定罪，最高可被判處監禁10年。此外，不論內地執法人員或香港警方，絕不會要求市民轉帳、簽署「保密協議」，亦絕不會派「特務」上門收錢。如有懷疑，請即向家人求助、致電防騙易熱線18222 或前往警署查詢。