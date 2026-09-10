油麻地平治逃走｜警拘2男1女涉狂亂駕駛及販毒等罪　稍後交代詳情

油麻地彌敦道近咸美頓街，周一（7日）有私家車連撞多車逃去，一警手部受傷。據了解，當時涉案私家車在上址限制區違例上落客，警員巡經截查，有人發難開車逃走，警員以警棍狂扑車窗，其間有警員被私家車傷及。私家車其後先撞向前方一輛灰色私家車、駛至永星里時又撞向一輛的士，再於加士居道撞向一輛白色七人車。最終警方於尋獲該輛滿佈扑痕的黑色平治，惟司機已經逃去無蹤。



警方今日（10日）表示，經調查後以涉嫌「狂亂駕駛」、「停牌期間駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「販運危險藥物」、「管有第一部毒藥」及「協助觸犯可逮捕罪行的人士」罪拘捕2男1女，傍晚6時將召開記者會交代詳情。



現場圖片可見，黑色平治被膠帶圍封，前座乘客位車窗玻璃粉碎、車頭擋風玻璃亦碎成蜘蛛網狀、右邊倒後鏡亦甩脫，車內行車記錄儀亦「吊吊揈」，疑被私家車司機扯爛取走記憶卡。(林振華攝）

事發周一（7日）下午約4時49分，警員在彌敦道與咸美頓街交界，截查一輛可疑私家車期間，該車連撞多輛私家車及的士後逃去。事件中，一名警員手部受傷，由救護車送往廣華醫院治理。

警方經追查後，於紅磡仁勇街尋獲該輛涉案黑色平治，惟司機已經逃去無蹤。現場圖片可見，黑色平治被膠帶圍封，因警員一度持伸縮警棍狂扑，前座乘客位車窗玻璃粉碎、車頭擋風玻璃亦碎成蜘蛛網狀、右邊倒後鏡亦甩脫，車內行車記錄儀亦「吊吊揈」，疑被私家車司機扯爛取走記憶卡。

早前網上流傳影片可見，為數近10名機動部隊警員，在馬路中截停涉案黑色私家車，期間涉事私家車突然駛前，多名警員見狀即動用仲縮警棍，狂扑車窗嘗試截停，惟私家車置之不理，最終突圍而出揚長逃去，警員慌忙閃避，目擊者高呼：「黐線㗎！」

▼9月7日油麻地平治私家車逃走情況▼



現場圖片可見，黑色平治被膠帶圍封，前座乘客位車窗玻璃粉碎、車頭擋風玻璃亦碎成蜘蛛網狀、右邊倒後鏡亦甩脫，車內行車記錄儀亦「吊吊揈」，疑被私家車司機扯爛取走記憶卡。(林振華攝）

現場圖片可見，黑色平治被膠帶圍封，前座乘客位車窗玻璃粉碎、車頭擋風玻璃亦碎成蜘蛛網狀、右邊倒後鏡亦甩脫，車內行車記錄儀亦「吊吊揈」，疑被私家車司機扯爛取走記憶卡。(林振華攝）

網上流傳影片可見，有一隊PTU警員於路中截停一輛黑色私家車，其間涉事私家車突然駛前，有警員見狀後隨即用警棍敲打私家車嘗試截停，惟私家車最終向左高速駛離揚長而去。（網上影片截圖）

網上流傳影片可見，有一隊PTU警員於路中截停一輛黑色私家車，其間涉事私家車突然駛前，有警員見狀後隨即用警棍敲打私家車嘗試截停，惟私家車最終向左高速駛離揚長而去。（網上影片截圖）

涉事可疑車於咸美頓街先撞向一輛灰色私家車。（林振華攝）

可疑車其後於永星里撞到一輛的士。（林振華攝）

可疑車於加士居道撞到一輛白色七人車。涉事七人車左邊車身被刮花。（林振華攝）