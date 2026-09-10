警搗「快閃」內地賊黨拘兩漢　涉爆竊10工廈單位倉庫掠$28萬財物

警方破獲一個活躍於元朗、大埔及葵涌一帶的爆竊集團，拘捕兩名持雙程證內地男子，指他們在工廠區爆竊。賊人趁處所晚間無人，利用工具撬開門窗或攀爬外牆潛入大肆搜掠，犯案後即日返回內地。集團活躍兩個月，涉嫌爆竊10間處所，總損失約港幣28萬元。警方前晚（8日）在葵涌拘捕兩名疑犯時，在他們身上檢獲爆竊工具，相信兩人正在籌劃犯案。



涉案處所共有10間，總損失共約港幣28萬元。（林振華攝）

+ 1

警方新界北總區刑事總部最近發現一個活躍於元朗、大埔及葵涌一帶的爆竊集團，他們專門以工廈單位或位置偏僻的倉庫作為目標，趁處所晚間無人時，用爆竊工具撬開門窗，或攀爬外牆，經沒有上鎖的門窗潛入，偷取現金及電器等財物。

涉案處所共10間，總損失共約港幣28萬元，最大單一案件損失約港幣12萬元。警方翻查及分析大量閉路電視片段，包括「銳眼」計劃下安裝的閉路電視，鎖定一個活躍至少兩個月、由兩名持雙程證男子組成的爆竊集團。

警方前日（8日）晚上於葵涌華星街一帶，以涉嫌「爆竊」及「外出時備有偷竊用的物品」拘捕該兩名男子，兩人正被扣查。行動中檢獲一批爆竊工具，包括鐵筆、電筒、剪刀、手套，以及疑犯早前犯案時所穿著的衣物。

新界北總區重案組第二隊主管高級督察王靜怡指，初步調查顯示，兩名疑犯持雙程證入境後，即於同日晚上犯案，主要針對工廈單位及倉庫作為爆竊目標。其中一人負責物色目標處所，另外一人就負責在附近把風，之後一同潛入處所大肆搜掠。警方透過今次的行動，成功偵破6宗工廈單位以及倉庫的爆竊案。

據悉，兩名疑犯近兩個月頻繁出入境，大多在犯案後即日離開香港返回內地。警方估計，賊人看中工廠區入夜後人流較少、環境較安靜，且遠離民居，部分更鄰近山區，方便犯案及逃跑。兩名疑犯被捕時，身上已備有爆竊物品，警方相信他們當時正在附近籌劃再犯案。

新界北總區重案組第二隊主管高級督察王靜怡交代案件。（林振華攝）

警方表示，將繼續採取零容忍態度，以情報主導的方式打擊罪行，保障市民生命財產；又指出賊人取易不取難，提醒市民離開處所時、尤其是若鄰近山邊及偏僻位置，應該緊記鎖好門窗，避免存放貴重物品或大量現金。同時，市民應該考慮加固門窗，安裝高質素的防盜及閉路電視系統。如果發現可疑人等，應該立即通知警方。

警方重申，爆竊（入屋犯法罪）及外出時備有偷竊用的物品，均屬於嚴重刑事罪行，一經定罪最高可分別被判監禁14年及3年，市民切勿以身試法。