油麻地平治逃走｜警檢偉哥　揭司機停牌運毒　女友助匿酒店同被捕

油麻地彌敦道近咸美頓街，周一（7日）有一輛平治連撞多車逃去，警員以警棍狂扑車窗無果，一警手部受傷。警方今日（9日）交代案情指，在涉事私家車檢獲「偉哥」，調查下相信有人當時派送毒品，買家登車交易，但司機因使用手機遇查，最終連撞3車逃去。警方拘捕2男1女，據悉涉案男司機扣足15分停牌，其19歲持雙程證女朋友則訂酒店及買衫予男友替換，協助匿藏；而案中男買家同樣落網。



行動中，警方於房間內搜獲涉案私家車車匙、司機案發當日所穿衣物、電話及現金港幣5萬元，（梁偉權攝）

油尖警區重案組第二隊主管高級督察曾智皓表示，9月7日下午約4時45分，一隊軍裝警員巡邏期間，發現一輛慢駛中的黑色私家車形跡可疑，司機駕駛時使用手提電話，並停泊於彌敦道636號外的巴士站。隨後一名男子登上私家車前座乘客位，警員遂上前截查，惟車上司機未有理會警告，並加速逃去。

當涉事私家車駛至彌敦道與登打士街交界時，車上男乘客下車逃去無蹤。私家車隨即高速闖過紅燈，險撞倒一名正過馬路的女途人。私家車繼續逃跑至彌敦道近咸美頓街時，因交通阻塞停下，遇上趕至現場支援的西九龍機動部隊警員。人員嘗試制止司機，並多次發出警告，喝令司機停車但無果。涉事私家車撞開前方一輛私家車後，隨即向加士居道往紅磡方向逃走。其間車輛多次闖紅燈，並撞及另一輛的士和私家車，造成輕微損毀。

曾智皓續指，事件中，一名46歲本地女私家車乘客受傷，她報稱背部及胸口痛楚；另有一名26歲機動部隊男警員於制止司機期間右手裂傷。兩名傷者清醒分別送往伊利沙伯醫院及廣華醫院治理，經治理後均於同日出院。

行動中，警方於房間內搜獲涉案私家車車匙、司機案發當日所穿衣物、電話及現金港幣5萬元，（梁偉權攝）

同日下午約5時10分，涉事私家車被發現遺棄於紅磡區。人員檢查後，於車內搜獲兩粒俗稱「偉哥」的第一部毒藥。經調查後，警方相信涉事私家車在案發時正進行販毒活動。

經過深入調查及情報分析，警方成功鎖定涉事私家車男司機及男乘客的身份。9月8日，警方以涉嫌「販運危險藥物」，於旺角拘捕該名姓李（46歲）的男乘客、他報稱為廚師。警方追查下，發現涉案司機匿藏於觀塘區一間酒店房間內，人員遂於9月9日持法庭搜查令突擊搜查該房間，尋獲涉案男司機及其持雙程證的女朋友。警方於房間內搜獲涉案私家車車匙、司機案發當日所穿衣物、電話及現金港幣5萬元，並發現該名男司機在案發時停牌。

警方以涉嫌「狂亂駕駛」、「停牌期間駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「販運危險藥物」及「管有第一類毒藥」罪名，拘捕該名姓羅（29歲）報稱無業的男司機；另以「協助罪犯」罪名拘捕其姓黃（19歲）、報稱紋身師的內地女子。涉案男司機及其女友稍後將被警方暫控相關罪名，並於明日（11日）在九龍城裁判法院提堂。至於涉案男乘客已獲准保釋，須於下月中旬向警方報到。

油尖警區刑事總督察陳熾華稱，警方正繼續調查案件，包括涉事司機駕駛時的精神狀態、是否受到藥物或毒品影響，以及是否涉及其他罪行。警方強烈譴責瘋狂駕駛等行為，對於罔顧道路使用者安全的行為，必定全力追捕所有涉案人士，繩之於法。

警方重申，任何人因瘋狂駕駛而導致他人身體受傷，根據香港法例第212章《侵害人身罪條例》，一經定罪，最高可被判處監禁兩年。而「協助罪犯」亦屬嚴重罪行，根據香港法例第221章《刑事訴訟程序條例》，一經定罪，最高可被判處監禁10年。市民切勿以身試法。

油尖警區重案組第二隊主管高級督察曾智皓（左）及油尖警區刑事總督察陳熾華（右）交代案情。（梁偉權攝）

案發後黑色平治在紅磡被尋獲，被膠帶圍封，前座乘客位車窗玻璃粉碎、車頭擋風玻璃亦碎成蜘蛛網狀、右邊倒後鏡亦甩脫，車內行車記錄儀亦「吊吊揈」，疑被私家車司機扯爛取走記憶卡。(林振華攝）

▼9月7日油麻地平治私家車逃走情況▼



案發後黑色平治在紅磡被尋獲，被膠帶圍封，前座乘客位車窗玻璃粉碎、車頭擋風玻璃亦碎成蜘蛛網狀、右邊倒後鏡亦甩脫，車內行車記錄儀亦「吊吊揈」，疑被私家車司機扯爛取走記憶卡。(林振華攝）

早前網上流傳影片可見，為數近10名機動部隊警員，在馬路中截停涉案黑色私家車，期間涉事私家車突然駛前，多名警員見狀即動用仲縮警棍，狂扑車窗嘗試截停，惟私家車置之不理，最終突圍而出揚長逃去，警員慌忙閃避，目擊者高呼：「黐線㗎！」

案發後黑色平治在紅磡被尋獲，被膠帶圍封，前座乘客位車窗玻璃粉碎、車頭擋風玻璃亦碎成蜘蛛網狀、右邊倒後鏡亦甩脫，車內行車記錄儀亦「吊吊揈」，疑被私家車司機扯爛取走記憶卡。(林振華攝）

網上流傳影片可見，有一隊PTU警員於路中截停一輛黑色私家車，其間涉事私家車突然駛前，有警員見狀後隨即用警棍敲打私家車嘗試截停，惟私家車最終向左高速駛離揚長而去。（網上影片截圖）

網上流傳影片可見，有一隊PTU警員於路中截停一輛黑色私家車，其間涉事私家車突然駛前，有警員見狀後隨即用警棍敲打私家車嘗試截停，惟私家車最終向左高速駛離揚長而去。（網上影片截圖）

涉事可疑車於咸美頓街先撞向一輛灰色私家車。（林振華攝）

可疑車其後於永星里撞到一輛的士。（林振華攝）

可疑車於加士居道撞到一輛白色七人車。涉事七人車左邊車身被刮花。（林振華攝）