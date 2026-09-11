元朗爆水管｜市民踩台階避水　跨步跳過水氹上巴士　食店無水開檔

元朗青山公路近大棠路輕鐵站今日（11日）早上發生爆水管事故，大量黃泥水湧出行人路及馬路。水務署接報到場關水掣，並進行搶修。《香港01》記者到現場視察，發現一段約150米的路面有積水，並夾雜有泥沙碎石。巿民趕返工趕返學，唯有設法避過以避浸濕鞋襪，有人踏上店舖門口的台階，有乘客跨步跳過水窪上車。警員在場指揮交通及提示市民小心過路。



據了解，爆裂管道疑為食水管，有兩餸飯店的職員表示暫無法煮食，「等佢（水管）整好先開到檔。」



有巿民抱着牆身走動。（羅敏妍攝）

爆水管位置在青山公路元朗段、大棠路輕鐵站對開，行人路有磚頭被冲散，稍微下陷，黃泥水湧出，受影響路段約150米。港鐵派員在馬路及輕鐵路軌之間搭沙包，防止黃泥水湧入影響交通。市民行經亦緊貼店舖門外，小心翼翼；更有人抱着牆壁走動。

巴士乘客張先生靠站一旁等車，他表示擔心上巴士時會弄濕。（羅敏妍攝）

現場有巴士公司職員維持秩序，協助乘客繞過水窪上車。準備坐巴士往上水的乘客張先生擔心，登上巴士時會被弄濕，但也不會轉乘其他交通工具，因為巴士直達目的地門口，而且長者收費2元，方便又省錢。張先生亦讚賞現場巴士職員表現專業，盡力尋找相對乾淨的位置讓乘客安全上落，對突發事故感到無奈，「無辦法呢個環境，大家都唔想。」

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現場有食店職員稱，疑為食水管爆裂，暫時沒有食水供應。其中一間兩餸飯店的職員透露，店舖原定上午10時營業，平日此時段已在準備食材，但現時無水可用，唯有「等佢整好先開到檔」。