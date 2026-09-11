深水埗工傷｜業界指唐樓外牆石屎不穩　高空工作必須用獨立安全繩

深水埗發生奪命工業意外，一名50歲工人在汝州街一幢唐樓進行外牆棚架工程期間，由天台墮下，送院搶救不治。工業傷亡權益會稱，懷疑是現場石屎鬆脫，導致事主連人帶狗臂架從頂層直墮至平台。有業界稱，唐樓樓齡高，外牆有可能是磚牆，或是俗稱黃蜂竇的不穩固結構，工人進外戶外工程期間，必須評估石屎結構是否穩固，使用獨立救生繩，將自己掛在牢固點。



天台搭有棚架。（翁鈺輝攝）

工業傷亡權益會稱，今早（11日）約11時半深水埗發生一宗工業意外，一名工人在汝州街228至230號進行外牆棚架工程期間，懷疑現場石屎鬆脫，導致連人帶狗臂架從頂層7樓外直墮至平台，重創昏迷，送院搶救後不治。

工權會指死者姓溫，50歲。此為今年第19宗建造業死亡事故，亦是與吊棚相關的第2宗。工權會深感難過，職員已趕抵醫院跟進及陪伴家屬，將繼續提供適切協助。

深水埗汝州街228至230號發生工業意外，一名搭棚工人連人帶狗臂架從高處墮下死亡，警員到場調查。（翁鈺輝攝）

香港建造業總工會理事長周思傑事發後到汝州街現場，他初步了解情況後稱，死者當時在天台搭棚，連同狗臂架一齊跌落平台。現場的棚架並非第一日開工，但暫時未知死者開工多少天。

據周思傑了解，死者本身有戴安全帶。他稱狗臂架托住棚架設備，有可能安裝狗臂架時，因為是舊樓，石屎比較鬆，打爆炸螺絲時不穩固；亦有可能外牆批盪比較厚，爆炸螺絲不夠深入致「不夠力」，若工人用狗臂架作繫穩點，便不夠穩陣。他指出，工人應該使用獨立救生繩，繫在堅固的地方。

香港建造業總工會理事長周思傑事發後到汝州街現場了解。（翁鈺輝攝）

港九搭棚同敬工會理事長何炳德稱，一般而言舊樓因為樓齡高，外牆有可能是磚牆或是俗稱「黃蜂竇」，即內裏石屎腐爛、結構很差。他同樣強調，無論工人是搭棚或是拆棚，都要使用獨立救生繩，將自己掛在穩固的地點進行工作。