天水圍麥當勞綠衣男騷擾陌生婦　職員制止遇襲　眾人倒地｜有片

Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」昨日（11日）流傳3段影片，顯示一名戴白帽的綠衣男子在一間商場的麥當勞內要求一名陌生老婦「請食薯條」，老婦一邊避開，一邊舉起拐杖，沒有觸碰到綠衣男，但他懷疑受到挑釁，出手抓住老婦拐杖，老婦驚叫「打人」，一名紅衣的職員上前制止，綠衣男立即透以「批㬹」，雙方立即纏鬥，另一名身穿黑衣的職員加入戰團，眾人倒地，其他熱心途人見狀立即幫手制服綠衣男，同時勸喻「冷靜」。



綠衣男被壓制在地，帽子和鞋子飛脫，不時大叫「救命」、「透唔到氣」，但眾人解釋沒有箍頸，所以他理應可以正常呼吸，其他人表示已經報警求助，之後警員接報到場，為綠衣男鎖上手銬。



綠衣男要求陌生老婦「請食薯條」，老婦一邊避開，一邊舉起拐杖，沒有觸碰到綠衣男，但他懷疑受到挑釁，出手抓住老婦拐杖。（Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

據了解，現場是麥當勞位於天水圍天華路30號T Town南館的分店。

警方回覆《香港01》查詢時，昨晚8時19分，一名39歲鄧姓男子在天水圍天華路30號一個商場的食肆內滋擾一名食客，職員上前跟進遇襲，隨後報案，警員接報到場調查，鄧男沒有受傷，清醒由救護車送往天水圍醫院損接受檢查，被滋擾和襲擊的食客和職員同樣沒有受傷，案件列作「發現懷疑精神紊亂人士」。